Det bekrefter politiadvokat Henrik Rådal til TV 2 søndag morgen.

– Vi har pågrepet èn person, en mann i 20-årene som er kjent for politiet fra tidligere. Han er siktet for grov, ulovlig befatning med skytevåpen, sier Rådal.

Politiet utelukker ikke at det kommer flere pågripelser.

– Har den siktede noen tilknytning til området?

– Det kan jeg ikke svare på.

Mannen vil bli avhørt i løpet av søndag formiddag. Spørsmålet om varetektsfengsling er ikke avklart på nåværende tidspunkt.

Traff tilfeldig bil

Det ble igangsatt et stort søk etter to biler med flere ungdommer i, etter at en konflikt mellom disse førte til at et skudd ble avfyrt.

Så langt politiet vet ble det ikke løst flere skudd enn det ene. Dette skuddet traff imidlertid en tilfeldig forbipasserende bil. I bilen satt en familie bestående av to voksne og to barn. Til alt hell ble ingen skadd.

– Men de er selvfølgelig preget av det som har skjedd, sa politiets innsatsleder Rune Bjørsvik fredag.

Stor politijakt

Selve skytingen fant sted litt etter klokken åtte fredag kveld. De to bilene som var involvert i hendelsen, forsvant fra stedet før politiet ankom.

Bilene beskrives som sølvfarget og av typen VW Golf eller Polo. Ifølge vitneobservasjoner er bilene 2004-modeller.

Det pågikk fredag kveld en større politijakt etter disse bilene. Politiet opplyste at de søkte i «kjente miljøer», men ville ikke utdype hva dette betydde. Flere politibiler og et politihelikopter ble satt inn i søket.