Det melder Aftonbladet.

– Det er en mann som har ringt til oss og sagt at han har tatt livet av sin kone og deres to yngre barn, sier pressetalsmann Thomas Fuxborg i det svenske politiet til avisen.

Ifølge Aftonbladets opplysninger skal de to avdøde barna være under to år.

Mannen ble pågrepet i leiligheten der trippeldrapet skal ha funnet sted. Han er i 30-årene, og ble ført til sykehus da han skal ha skadet seg selv også.

– Vi har pratet med ham, og i det innledende avhøret ble mistanken om at han har gjennomført trippeldrap styrket, sier Fuxborg.

Politiet har sperret av leiligheten, og krimteknikere undersøker åstedet. Politiet har også begynt å banke på dører i området for å snakke med naboer og potensielle vitner.

Politiet fikk inn melding klokken 04.51 natt til søndag.