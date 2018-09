Fire påsatte bil-branner i Oslo

BILBRANNER: Alle nødetater ble sendt til Godlia i Oslo da fire biler ble satt i brann med fare for spredning til bygninger. Bilbrannene natt til søndag var i Stordamveien på Godlia. Det var totalt fire biler som brant på tre forskjellige steder i området. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Politiet leter etter gjerningspersoner etter at fire biler ble påtent i et boligområde i Oslo natt til søndag. Bilene er utbrent, og det var fare for spredning.