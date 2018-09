Politiet i Baltimore og klubben Baltimore Ravens gir få opplysninger om hva som har skjedd, men ifølge Baltimore Sun ble den norske NFL-spilleren Kåre Vedvik overfalt og ranet i byen natt til lørdag.

Det samme melder CBS og NBC.

Tilstanden skal være stabil for Vedvik. Politiet bekrefter at skadene ikke er livstruende for den norske 24-åringen.

– Kåre Vedvik har pådratt seg hodeskader og vi følger situasjonen, skriver Baltimore Ravens på Twitter.

Episoden skal også være grunnen til at den 24 år gamle kickeren fra Stavanger sto på listen over reserver og skadde spillere da Baltimore Ravens presenterte troppen sin lørdag.

Baltimore-politiet opplyser at de ble varslet av brannvesenet. Vedvik ble funnet med skader på overkroppen ved 04-tiden, før han ble sendt til et lokalt sykehus, opplyser politiet.

​– Per nå har vi ikke fått bekreftet hvordan skadene inntraff. Skadene er ikke livstruende, skriver politiet i en uttalelse på Twitter.

Vedvik debuterte for NFL-laget i august etter å ha skrevet under i april.

Vedvik har tidligere fortalt TV 2 om den lange veien til NFL. Det begynte med et utvekslingsår på videregående, og endte med at Kåre Vedvik fra Stavanger ble signert av et av de mest tradisjonsrike lagene innen collegefotball.