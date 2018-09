Mens de fleste deltakerne ønsker å ha sine nære og kjære i salen for å heie seg frem, hadde toppblogger Sophie Elise Isachsen en litt annen strategi for kveldens Skal vi danse-premiere.

Hun ville nemlig ikke ha kjæresten Kasper Kristoffersen i salen.

– Jeg ville ikke at han skulle komme, for jeg var redd jeg skulle bli ekstra nervøs.

Lurte til seg en billett

Og hun har en forklaring på hvorfor hun fikk det for seg at det ville gå dårlig.

– Det var fordi at den treningen som gikk desidert dårligst var da Kasper og Adelén (Rusillo Steen journ.anm.) skulle komme og se på. Så da fikk jeg bare en forestilling i hodet mitt at det kom til å gå galt om de var her, forklarer 23-åringen.

Men takket være Sophie Elises dansepartner, Benjamin Jayakoddy, så fikk Kristoffersen sett premieren inne i salen likevel.

– Kasper og dansepartneren min blitt venner, så dansepartneren min ga ham en billett, sier Isachsen og ler.

– Imponert

Kristoffersen er glad for at han trosset kjærestens formaning om å bli hjemme.

– Jeg er veldig glad jeg fikk være her. Jeg synes hun var kjempeflink. Jeg har jo sett henne øve mye hjemme, men ikke i så fulle «moves», så jeg var så imponert, sier Kasper stolt.

Og tilstedeværelsen hadde nok heller ingen utslag på bloggerens prestasjoner. Danseparet hanket inn 24 dommerpoeng, og fikk skryt for hvor energisk hun var – med en aldri så liten overtenning.

– Jeg tror nå at det hadde helt motsatt effekt å kunne se smilet hans i publikum før vi gikk på, bedyrer Isachsen.

