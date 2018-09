Juventus har vunnet Serie A sju ganger på rad og har gått rett til topps på tabellen med ni poeng på de tre første kampene.

Men spillet imponerer ingen. Det begynte riktignok veldig bra for gjestene fra Torino. Mario Mandzukic scoret fra kort hold, etter selv å ha tvunget fram en retur, etter et pent innlegg fra Juan Cuadrado etter bare to minutter.

Gervinho fikk sin første kamp fra start for Parma. 31-åringen scoret fra kort hold etter at Juventus-forsvaret glemte alt av markering etter en drøy halvtime.

Blaise Matuidi reddet tre poeng for Juve etter en knapp time. Han banket inn vinnermålet fra spiss vinkel etter en nydelig hælflikk fra Mandzukic.

Juventus topper Serie A med ni poeng, men har spilt én kamp mer enn toer Napoli (seks poeng). Spal har også seks poeng. Napoli spiller borte mot Sampdoria, mens Spal tar turen til Juves byrival Torino.

