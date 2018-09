Etter at alle tolv par hadde svingt seg på parketten lørdag kveld, ble det klart at det var kickbokseren Thea Næss (33) og dansepartneren Ivo Havranek som stakk av med de høyeste dommerpoengene.

Ledet soleklart

Med hele 33 poeng i første program, ledet hun soleklart over Paradise-deltakeren Martine Lunde (22) og fotballspilleren Jan Gunnar Solli (37), som begge fikk 29 poeng.

– Jeg er helt overveldet. Jeg skjønner ikke helt hvordan dette gikk til, sier en blid Thea Næss til TV 2 etter prestasjonen på dansegulvet.

– Jeg har i alle fall kost meg masse! Jeg har kost meg masse på trening med Ivo, og vi koste oss på gulvet her i dag, sier hun videre.

Hun forteller at hun var svært spent før kveldens premiere.

– Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå. Det kan jo gå bra aldri så mange ganger på trening, men så er det liksom der og da det må gå bra. Og det følte vi at det gjorde i dag, og da er det ekstra gøy å få så gode tilbakemeldinger.

Ville ikke fokusere på poengene

– Trodde du dere kunne få så mange poeng?

– Jeg har ikke tenkt så mye på poeng. Jeg har ikke lyst til å fokusere på poeng i det hele tatt, og i alle fall ikke i forkant. Det blir litt feil fokus, føler jeg.

– Det viktigste for oss har bare vært å ha det gøy og prøve å levere best mulig på gulvet og få folk til å bli revet. Også er det jo ekstra hyggelig dersom poengene blir gode etterpå, sier Thea Næss.

Nå har hun blitt motivert til å trene enda hardere til neste gang.

I kveld blir det premierefest, men der skal hun ta det rolig.

– Nå blir det litt fest, men vi skal øve i morgen, så det blir ikke helt hæla i taket.

Frank Løke til bunns på poengtavla

Den som derimot ikke gjorde det like bra i kveld, var Frank Løke. Han har gått hardt ut fra start, men endte opp med den aller laveste poengsummen i kveld, nemlig 14 poeng.

Han skylder imidlertid på dommerne.

– For å si det sånn, jeg synes det gikk veldig bra. Jeg starta på minussida før Tone tok meg under vingene sine. Hun har fått meg til å gjøre noe som ligner på dans, og dommerne så ut som at de hadde spist hoggorm i dag. Det var mye dårlig dømming i dag, men det er jeg vant til fra før av, sa han.

– Vi kommer til å jobbe knallhardt videre og fortsette å lage veldig bra show. Også skal vi gi seerne brød og sirkus, det er seerne som skal avgjøre om vi går videre eller ikke! sier han.

Dommerpoengene ble offentliggjort i dag, mens seerstemmene blir tatt med videre til neste uke.