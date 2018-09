Lørdag skulle U2 spille konsert i Berlin, men det tok ikke lang tid før det oppstod problemer på scenen.

Etter bare fire sanger mistet vokalist og frontfigur Bono, stemmen, opplyser en tipser til TV 2.

– Gigantisk sigarett

Ifølge nettstedet U2gigs trodde tilskuerne til å begynne med at det var mikrofonen som hadde sluttet å fungere.

Etter hvert sa vokalisten derimot at han trodde det var røyken fra røykmaskinene som stod bak problemet.

– Dette er som en gigantisk sigar. Jeg har mistet stemmen og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sa han.

Videre forsøkte bandet å spille sangen «Beautiful Day», før Bono beklaget seg og sa at bandet ville ta en 10-15 minutter lang pause for å finne ut hva de skulle gjøre.

Måtte avbryte

Igjen i salen stod fansen med spørsmålet om bandet ville dukke opp igjen for å fullføre konserten, men etter hvert ble det klart at bandet ikke ville komme tilbake på scenen.

– Game over. Be for Bono, skriver en Twitter-bruker.

En annen skriver at han ikke hørte noen klage mens han forlot konsertarenaen:

– Folk er triste, spesielt de som reiste langt, men ingen klandrer Bono.

Billetter fortsatt gyldige

Den avlyste konserten er en del av bandets eXPERIENCE + INNOCENCE turné.

På sine nettsider bekrefter konsertarenaen Mercedes-Benz Arena at konserten er avlyst.

– En ny dato vil settes så snart som mulig. Billetter forblir gyldige, skriver arrangøren.