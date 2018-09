Premieren på Skal vi danse gikk av stabelen lørdag kveld, og Aune Sand tok med seg familien på det direktesendte showet.

Ikke bare var de med i salen – men både kona Marianne Aulie (46) og datteren Lillemor (6) var med på dansegulvet, og var en del av showet.

– Det å få ha med seg familien er et eventyr for meg. Og i dag var så mange av dem på scenen, og det ga meg enorm støtte. Det var stort å ha med seg Lillemor, som vi er så enormt glad i, og som Marianne fødte for seks år siden i New York. Første gang hun var på TV det var her i Nydalen på Senkveld bare noen måneder gammel. Så dette er litt følelsesmessig stort for oss å være tilbake, sier Sand.

Koster mye

Men Sand forteller til TV 2 at det koster mye å være med i danseprogrammet. Familien bor nemlig i New York, og må klare seg uten familiefaren denne høsten.

– Om noen dager reiser Lillemor, Lillegull og Alba til New York. Og pappa får ikke vært med når Lillemor skal ha sin første skoledag. Det er veldig trist! Man betaler en høy pris for å være med på dette eventyret, forteller han.

– Men du var med på min første dag i kindergarden! skyter Lillemor inn fra sidelinja.

– Hva tenker du om at du ikke får vært med på første skoledag?

– Nei, det orker jeg ikke å tenke på. Det er veldig trist, sier Aune.

Hyller Marianne

Heldigvis klarer familien seg bra når Aune er bortreist.

– Jeg vet at jeg har en så fantastisk mor i Marianne som tar seg så nydelig av de tre jentene våre Alba, Lillemor og Lillegull, sier Aune.

– Det er et samarbeid. Det er noe vi er enige om. Og hadde det ikke vært for Facetime, så hadde det vært vanskelig. Det hjelper å få se ham og kunne snakke ansikt til ansikt. Så vi står i det sammen, sier Marianne.

– Marianne er helt fantastisk. Hun er en klippe, legger Aune til.

Nå håper Marianne at Aune vil gjøre det bra i tiden fremover på Skal vi danse:

– I dag er vel egentlig første gangen jeg så ham danse, så det var et veldig stort øyeblikk. Det var veldig rent og sterkt, han må bare bli litt mykere. Jeg har hatt stor tro på at han kan danse veldig bra, sier Marianne.