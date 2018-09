Se hvordan Manchester City beseiret Newcastle 2-1 i videovinduet øverst!

Manchester City vant Premier League med 19 poengs margin forrige sesong og har startet sesongen med ti poeng etter fire kamper, men TV 2s Premier League-eksperter forventer at det ikke blir samme parademarsj for City denne sesongen.

– De har vært virkelig gode. De er annerledes ut enn forrige sesong. Da var de så fantastiske, men det blir ikke sånn hver gang. Du kan se på statistikken hvordan de dominerer sjanser og ballbesittelse, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley, og fortsetter:

– De er så gode at hver gang de avgir poeng, så er det er sjokk. De vant med bare ett mål mot Newcastle, men de kontrollerte kampen og vant. Jeg har en følelse av at de ikke er like gode som forrige sesong.

Petter Myhre mener det er urealistisk å forvente den samme Manchester City-suvereniteten denne sesongen.

– De skjemte oss bort forrige sesong. Alle har sagt at å gjenskape den poengsummen og alle rekordene er så å si umulig. Alle forventer at de skal ta færre poeng. Det har noe med å gjøre at motstanderne tar større hensyn og prøver å gjøre det vanskelig, men det er ingen av topplagene som har cruiset som City gjorde forrige sesong. Liverpool slet mot Leicester, Tottenham har heldige som vant borte mot Newcastle, Chelsea har ikke vært «wow» og Manchester United har slitt voldsomt, sier TV 2-eksperten.

Større forskjeller

Newcastle gikk meget defensivt til verks mot Manchester City, slik de også gjorde mot Chelsea forrige helg. Myhre mener forskjellen mellom de beste og de svakeste lagene i Premier League blir større og større.

– De siste to-tre årene er forskjellen blitt større, og det har alle forventet. De beste managerne er kommet inn, det er enda mer penger og de engelske klubbene er mer attraktive. Men avstanden mellom de beste og dårligste er like stor som i Spania eller Frankrike, mener TV 2s Premier League-ekspert.

– Det spesielle med Premier League er at alle topp seks-lagene fortsatt er engstelige for ikke å bli topp fire og kvalifisere seg for Champions League. Bayern München, Real Madrid, Barcelona og Paris Saint-Germain vil alltid kvalifisere seg til Champions League, mens for eksempel Chelsea, Liverpool og Manchester United har vært utenfor i løpet av de siste sesongene, sier Petter Myhre.

Wolverhampton er det eneste laget som har tatt poeng mot City denne sesongen, og Morley påpeker at de tok større sjanser enn Newcastle.

– Du kan ikke gå ut høyt på City, men du må være modig, ta noen sjanser og heller risikere å tape 0-3 eller 0-4 enn 1-2, sier den tidligere spissen.

Savnet av De Bruyne

Kevin De Bruyne var av de fleste regnet som Manchester Citys beste spiller forrige sesong, men belgieren er ute med en alvorlig kneskade.

De Bruyne skadet seg like etter sesongstarten og det er ventet at han vil være ute i opptil tre måneder.

– Fraværet hans er alvorlig sesongen sett under ett. Målsettingen til City er å vinne Premier League og Champions League, og jeg tror i hvert fall ikke de vinner Champions League uten De Bruyne. Han er ikke bare en ekstremt viktig fotballspiller, men han er også en spiller som tåler ekstrem belastning. Han spilte så å si alt forrige sesong. Han er en sånn spiller du kan stole på og som du slipper å rullere, sier Myhre.

​–​ Hans fravær er et kjempetap, så forhåpentligvis er han klar til det drar seg til. De har bra nok lag til å vinne gruppen i Champions League og til å vinne nok fotballkamper til fortsatt å være med og kjempe når De Bruyne er tilbake, fortsetter han.

Manchester City møter nyopprykkede Fulham og Stefan Johansen i neste kamp lørdag 15. september etter det kommende landslagsoppholdet.