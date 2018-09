Lørdag kveld er det duket for premiere på Skal vi danse på TV 2, og salen er fylt til randen av publikum som har kommet for å overvære den direktesendte dansekonkurransen.

Blant de frammøtte er Herman Tømmeraas (22), kjæresten til Skal vi danse-deltakeren Amalie Snøløs (22).

Ville overraske

Han har kommet for å se hvordan Amalie gjør det på dansegulvet i kveld.

Men like før han ankom studioet i Nydalen, snakket TV 2 med Amalie, som var opptatt av å gjemme seg for kjæresten.

– Han må ikke komme inn her nå, da må jeg gå et annet sted. Han har aldri sett meg så pyntet som nå noen gang, og jeg vil at det skal være en overraskelse når jeg kommer på dansegulvet, sier hun.

Da TV 2 møter Tømmeraas like før premieren går i gang, bekrefter han at Amalie har vært svært hemmelighetsfull:

– Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå med Amalie. Fra starten av viste hun meg mange videoer fra dansetreninger og slikt, men når det har nærmet seg premieren, har hun vært mer og mer stille og hemmelighetsfull. Og i kveld har hun forsøkt å gjemme seg for at jeg ikke skulle få se henne. Så nå kan alt skje! sier han til TV 2.

PÅ PLASS I SALEN: Herman Tømmeraas skal se på kjæresten Amalie Snøløs fra aller beste plassering i salen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Hvorfor gjemmer hun seg for deg tror du?

– Jeg tror ikke jeg har sett henne så glam og pyntet før, så hun ville nok holde på magien. Og at hun velger å tenke på meg i en situasjon som må være så stressende, det betyr mye, sier han.

Vurderte å være med selv

Også Herman har fått tilbud om å være med på danseprogrammet.

– Jeg har vurdert det. Jeg har alltid vært glad i å danse. Skal vi danse er et kjempeprogram. Vi har alltid sett på det hjemme hos oss – helt siden jeg var liten. Men akkurat nå, så passet det seg ikke helt. Det er veldig gøy å være her likevel! sier han, og åpner for at han selv vil delta en gang.

– Er du nervøs nå før premieren?

– Jeg er mer spent. Amale nailer alt hun bestemmer seg for. Så fort hun begynner å gjøre ting, og legger 100 prosent i det, så går det som regel bra. Jeg gleder meg til å se om nervene påvirker henne. For da kan hun fort gjøre litt brå bevegelser og glemme litt takter og sånn, men jeg tror hun kommer til å naile det, sier han til TV 2.

Mange oppmøtte

Blant de andre som har møtt opp, er fjorårets deltaker Erlend Elias Bragstad. Han forteller TV 2 at han er på innspillingen for å døyve sorgen etter at faren hans nettopp har fått bort.

– Jeg trengte noe annet å tenke på, sier han.

I SALEN: Erlend Elias Bragstad var med på fjorårets Skal vi danse, og er i kveld på plass i salen. Foto: Alex Iversen / TV 2 TRENER: Sophie Elise og Benjamin Jayakoddy øver en siste gang på trinnene backstage på Skal vi danse. Foto: Alex Iversen / TV 2

Også NRK-profilene Gisle A. Gjevestad Agledahl og Ulrikke Falch har tatt turen til studio på lørdagskvelden.