West Ham-Wolverhampton 0-1

Se kampsammendrag øverst.

Adama Traorés seiersmål på overtid sørget for at Wolverhampton tok sin første seier tilbake i Premier League, mens det for West Ham er tilløp til krise allerede.

Den hardtsatsende London-klubben har fire strake tap, og står med 2-10 i målforskjell.

– Jeg syns ikke det er en dårlig start. Det er en veldig dårlig start, sier manager Manuel Pellegrini.

Tapene borte mot Liverpool og Arsenal plager ham ikke veldig, men å tape hjemme for Bournemouth og Wolverhampton smerter.

– Vi kan ikke tape seks poeng hjemme som det vi har gjort. Når vi taper hjemme må vi være veldig bekymret, sier Pellegrini.

West Ham satset stort i overgangsvinduet og hentet ni spillere til klubben i sommer.

Pellegrini vil ikke være med på at den svake starten skyldes tilpasningsproblemer.

– Man kan alltid ha mange unnskyldninger for resultatene, men det er ikke normalt å tape fire kamper på rad, slår han fast.

I trøbbel

Pellegrini tok over West Ham i sommer, og risikerer nå samme behandling som Frank de Boer. Nederlenderen fikk sparken i Crystal Palace etter fire strake tap forrige sesong.

Tidligere England-spiller Paul Ince varsler supporteruro etter det fjerde strake tapet.

– Fansen vil bli utålmodige etter ingen seirer så langt. Det vil ulme blant dem. De må gi Pellegrini tid, men de forventer å slå Wolverhampton hjemme med spillerne de har, sier Ince ifølge BBC.

Bedre for Wolves

Wolverhampton klatret opp på øvre halvdel i ligaen, og fulgte opp uavgjort mot regjerende mester City forrige helg med en seier denne helgen.

Matchvinner Adama Traoré takket manager Nuno Espirito Santo etter målet.

– Han sa hva jeg trengte å gjøre da jeg kom på banen, å vise hva jeg kan, og det er det jeg gjorde. Jeg er glad for prestasjonen og dette er det vi trengte, sier Traoré etter kampen.