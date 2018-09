Lørdag kveld skal tolv nye kjendiser svinge seg på parketten når den 14. sesongen av Skal vi danse sparkes i gang.

Ett av parene er tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Aleksander Sæterstøl (22) og dansepartneren Lillian Aasebø. Paret har allerede fått favorittstempel hos oddsselskapene.

– Uflaks!

På samme tid i fjor sto Lillian premiereklar sammen med den tidligere ishockey-spilleren Erik Follestad (29).

Da skjedde det som ikke skal skje. Idet Lillian skal rette på kjolen, viser hun litt mer av brystet enn planlagt.

– Ja, i fjor skjedde det som egentlig ikke skal skje. Selv om det kanskje ikke så sånn ut, så var det rett og slett uflaks! Det skal jo helst ikke skje igjen. Jeg håper jeg unngår det i år.

– Har du tatt noen forholdsregler?

– Ja, vi bruker hårspray og teip for å holde på plass kjolen. I kveld har jeg på meg et skjørt og en topp, med frynser på. Så det blir ganske lite klær denne gangen også, men det skal dekke de intime delene, ler hun.

God kjemi

Før premieren har Lillian fått et veldig positivt inntrykk av dansepartneren Aleksander Sæterstøl.

– Kjemien mellom oss er veldig bra, og vi jobber godt sammen. Vi kjente hverandre litt fra før, fordi jeg jobbet med sminke og styling før fellesbildene på Paradise i Mexico. Vi har det veldig gøy når vi trener, og jeg er overrasket over hvor seriøst Aleksander tar dette her. Det er hardt, det krever veldig mye trening, og han jobber på, forteller hun.

Da Lillian danset med Follestad i fjor, ble det en del snakk om at paret spilte veldig på sex, men Lillian mener at lidenskap og flørting er en naturlig bestanddel i pardans.

– Mange glemmer at det er pardans vi driver med, og det handler om et spill mellom mann og kvinne. Det skal være passion og flørt. I folks øyne, så blir det sex. Så ja, da spiller vi på sex, sier hun.

Spente på kvelden

Selv om Lillian har vært med på Skal vi danse to ganger tidligere, innrømmer hun at nervene er til stede.

– Det er en ganske syk følelse. Man har alltid en del nerver, men det er sunt. Hvis man ikke gruer seg eller er nervøs, så er man ikke ordentlig klar, konstaterer danseren.

Hun synes det er stas at de allerede før start er blitt favorittstemplet av bettingselskapene, og går alt som det skal, har hun stor tro på at de kan lande på pallen.

– Det er jo kjempesmigrende. Men det er klart at vi må gjøre jobben vår og bevise at vi fortjener favorittstempelet. Vi får de om vi klarer det i kveld – men jeg har stor tro på at vi kan gå til topps, avslutter Aasebø.

Se premieren av Skal vi danse lørdag klokken 19.30 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.