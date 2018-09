Seremonien ble innledet av McCains datter Meghan. En sterkt beveget Meghan McCain kom med det som av amerikanske medier tolkes som et spark til president Donald Trump.

– Vi er samlet her for å sørge over at amerikansk storhet er borte – ekte storhet, ikke billig retorikk fra menn som aldri vil komme i nærheten av å ofre det han gjorde, eller opportunistisk tilsnikelse fra de som levde komfortable liv mens han led, sa Meghan McCain.

Hun fortsatte med referanse til Trumps slagord «Make America Great Again»:

– John McCains Amerika trenger ikke å bli storartet igjen, for Amerika har alltid vært storartet, sa McCain og høstet applaus fra forsamlingen.

Trump var ikke ønsket

De tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton var til stede under høytideligheten. Det samme var et stort antall kongresspolitikere, nåværende og tidligere statsledere, samt familie og venner.

Donald Trump var ikke invitert.

John McCain var republikaner, men var kjent for å oppmuntre til samarbeid på tvers av partigrensene og at man aldri måtte miste fokus på menneskeverd i bitre politiske konflikter. Han var en sterk kritiker av Donald Trump.

McCain etterlot seg et avskjedsbrev til nasjonen. Brevet ble lest opp under minnestunden.

«Vi svekker vår storhet når vi blander patriotisme med rivalisering som har sådd avsky, hat og vold i alle verdenshjørner. Vi svekker dennår vi gjemmer oss bak murer i stedet for å rive dem ned, når vi tviler på kraften i våre idealer i stedet for å stole på at de er den store kraften til endring som de alltid har vært», het det i brevet.

– John gjorde landet bedre

Barack Obama sa at McCain forsto at USAs sikkerhet og påvirkning ikke følger av evnen til å få andre til å endre mening, men av de allmenne verdiene om å respektere loven og menneskerettighetene.

John gjorde landet bedre, sa Obama.

– Så mye av politikken, livet i offentligheten og debatter kan virke litt smått og puslete når man havner i skyggen av bombastiske utsagn, fornærmelser, oppdiktede kontroverser og fabrikkert raseri, sa Obama med klar adresse til den sittende presidenten.

– Det er politikk som utgir seg for å være modig og tøff, men som egentlig er født i frykt. John formante oss til å være større enn som så. Han formante oss til å være bedre enn som så, sa Obama.

Den forrige presidenten fikk også salen til å bryte ut i latter da han sa hvordan McCain kunne le sist ved å få både ham og George Bush til å si pene ting om ham.

Se klippet: