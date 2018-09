Sier nei til å styre med Sverigedemokraterna

Han har bare vært partileder i et knapt år, 54 år gamle Ulf Kristersson.



Lederen for Høyres svenske søsterparti, Moderaterna, står i spissen for en borgerlig allianse.



Om en uke kan han bli Sveriges neste statsminister.

Utelukker SD

Kristersson drev lørdag valgkamp under jenteløpet «Tjeimilen» i Stockholm. I et intervju med TV 2 gjør han det helt klart at det er uaktuelt å forhandle med Sverigedemokraterna om regjeringsmakt.

– Vi kommer ikke å regjere eller regjeringsforhandle med Sverigedemokraterna, sier Ulf Kristersson til TV 2.

Han fastholder at hans eneste plan er å danne en ny borgerlig regjering etter valget om en uke.

– Jeg gir meg først den dagen Sosialdemokratene og Sverigedemokraterna blir enige om å stoppe oss, da har vi en helt ny situasjon i svensk politikk. Da burde de fortelle det den neste uken, sier han.

– Det betyr at vi kan få en ganske lang og usikker parlamentarisk situasjon ja, sier Kristersson.

Det er nemlig ikke sikkert at det blir avklart på valgnatten hvem som skal styre Sverige de neste fire årene.

Vil gjenskape alliansen

For fire år siden gikk Fredrik Reinfeldt av som statsminister for en borgerlig Allianseregjering som hadde styrt Sverige i åtte år. Sosialdemokraten Stefan Löfven overtok som statsminister for en rødgrønn regjering.

– Jeg synes Sverige behøver å ha en Allianseregjering, denne regjeringen burde aldri blitt dannet for fire år siden. Nå skal den avsluttes og etter valget så får vi en ny regjering, sier Kristersson.

Den borgerlige alliansen som styrte Sverige fra 2006 til 2014 består av Høyres søsterparti Moderaterna, Centerpartiet som har både det norske Senterpartiet og Venstre som søsterpartier, Liberalerna som er søsterpartiet til Venstre i Norge og Kristdemokraterna som er søsterpartiet til Kristelig Folkeparti.

Innvandring dominerer valgkampen

Med en uke til valget handler det meste om innvandring og kriminalitet. Kristersson mener dagens regjering har bommet og lover å stramme inn asylpolitikken dersom han blir statsminister.

– Den klart viktigste saken det er integreringsspørsmålet i Sverige.

– Hvor mange innvandrere bør Sverige ta imot?

– Det finnes ikke noe eksakt tall på dette, men Sverige har tatt imot ekstremt mange de siste årene. Og vi kommer ikke å klare av integrasjonen om vi fortsetter sånn.