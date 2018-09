Strømsgodset - Tromsø 2-4

Tromsø fikk en etterlengtet opptur med 4-2 over Strømsgodset lørdag. Simo Valakaris menn kom til Marienlyst med fem strake nederlag i Eliteserien og sto uten seier på de siste to månedene.

Resultatet gjør at Tromsø går opp på åttendeplass, mens Godset er nummer tolv før resten av runden i Eliteserien.

I sitt fjerde innhopp etter sommerens overgang scoret Tromsø-trener Simo Valakaris sønn, 19-årige Onni Valakari, sitt første mål for TIL da han satte inn 4-1 etter et godt forarbeid av Gjermund Åsen.

SCORET: Onni Valakari åpnet målkontoen for Tromsø mot Godset. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

– Kampen inneholdt alt; følelser, godt spill og kontroverser, og det er sånn fotball er. Det føles bra. Vi tvilte aldri på at vi skulle snu trenden, sier Tromsø-trener Simo Valakari til Eurosport Norge.​

Det starter imidlertid fælt for Tromsø. Eirik Ulland Andersens frispark fra tjue meter gikk rett på Gudmund Kongshavn, men keeperen klarte å fomle ballen i eget nett.

Etter en halvtimes spill kom utligningen for Tromsø da Mikael Ingebrigtsen banket inn 1-1 fra skrått hold bak en meget svak Strømsgodset-keeper Pål Vestly Heigre. Målet skulle vært annullert for en offsidesituasjon like i forkant av scoringen.

Seks minutter senere ble Sigurd Kringstad revet ned av Lars-Christopher Vilsvik og Tromsø fikk straffespark. Robin Taylor satte inn 2-1 for TIL.

Fem minutter pause fikk Ulland Andersen en ny mulighet på frispark fra om lag 25 meter. Denne gangen var skuddet bedre plassert, men heller ikke denne gangen var det godt keeperspill av Kongshavn og ballen gikk i mål.

I det 64. spilleminutt var Tromsø tilbake i ledelsen da Jostein Gundersen stanget inn 3-2 på hjørnesparket fra Daniel Berntsen. Tolv minutter før slutt satte innbytter og trenersønn Onni Valakari inn 4-2 for Tromsø.