Liverpool er ubeseiret på toppen av Premier League-tabellen etter fire kamper.

Lørdag slo de Leicester 2-1, selv etter en gedigen tabbe av Alisson.

For hva gjør vel keepertabber når man har en angrepsrekke bestående av Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah?

Når Salah denne gangen skjøt med løskrutt, tok Mané og Firmino ansvar.

Men hva er det som gjør de så gode?

TV 2s Premier League-eksperter Simen Stamsø-Møller og Petter Myhre tok på seg analysebrillene i pausen av seieren mot Leicester.

Se analysen i videovinduet øverst.

Selv om de stiller opp i 4-3-3-formasjon, ser det annerledes ut når Klopps menn skal angripe.

– Liverpool har ballen veldig mye. Det er en tålmodighetsprøve for laget, og særlig for de fremme. Det er de som har ballen minst. Da er det lett å bli stillestående, og ikke gjøre noe ut av seg, men vente på at ballen kommer frem, sier Stamsø-Møller.

– De tre fremme hos Liverpool beveger seg, og bytter posisjon hele tiden. Det gjør noe med dem selv. De vet hvor de har hverandre. Det er korte avstander, og de ender opp med mange inne foran mål. Det gjør også noe med forsvarsspillerne, som må forholde seg til nye posisjoner og folk. Det gjør det vanskelig for dem.

Alle de tre fremme hos Liverpool ender opp veldig sentralt i mange angrep. Eksemplifisert i videoen over med Sadio Manés 1-0-mål lørdag.

– Backen eller indreløperne får breddeansvaret. Ofte har de tre fremme bundet opp hele backfireren til motstanderen, slik at det er plass på sidene, forklarer Petter Myhre.

– Defensivt ligger Liverpool mer som de står på papiret, men det at det er korte avstander mellom de der fremme gjør også at det er en god posisjon til å gjenvinne ballen hurtig. Mister man ballen, så kommer nestemann i backup raskt.

Se analysen i videovinduet øverst. ​