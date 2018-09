Et svært ubehagelig syn har møtt de ansatte i Norlandia Tusseladden barnehage i Bodø, denne uken.

Tre dager på rad har de funnet uteområdet i barnehagen tilgriset av avføring, urin og søppel.

Daglig leder i Norlandia Tusseladden barnehage, Elisabeth Rindahl, sier til TV 2 personalet i barnehagen sjekker utelekeplassen hver dag før de går ut med barna.

– Det er for å være sikker på at det ikke er ting der som ikke hører hjemme der og som kan være farlig, sier hun.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Fant tiss og bæsj

Tirsdag fant de ansatte flere ting de gjerne skulle vært foruten på barnas lekeområde.

– Personalet fant masse søppel, en potetgullpose med tiss i og avføring i små lekehus, forteller Rindahl.

Dessverre skulle det ikke stoppe med det. Rindal forteller at uteområdet har sett dårlig ut de siste to-tre dagene personalet har tatt sjekkerunden sin. I tillegg har et vindu blitt knust.

Nå fortviler de ansatte i barnehagen over situasjonen.

– Vi synes dette er utrolig trist, uforståelig og ekkelt, sier Rindahl.

Ny lekeplass

Elisabeth Rindahl forteller at barnehagen fikk en ny lekeplass på uteområdet i fjor, som de er veldig stolte av.

– Utelekeplassen blir brukt av andre etter barnehagens stengetid og det synes jeg er flott, sier hun og legger til:

– Det er bare synd at vi ble møtt med det vi ble møtt med tirsdag morgen.

Ber politiet om hjelp

Hun forteller at det er første gang de har opplevd noe slikt i barnehagen, og at de nå har sett seg nødt til å be politiet om hjelp.

Politiet ønsker tips i saken, det opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt, June Strand Jensen, til TV 2.

– Politiet sjekker opp saken og har lagt patruljene til det aktuelle området, sier hun.

Det håper de ansatte i barnehagen vil bedre den fortvilende situasjonen.

– Vi håper at de som har gjort dette får det med seg, og at det ikke skjer igjen, sier Rindahl.