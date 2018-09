Chelsea-Bournemouth 2-0

Chelsea ble til slutt for sterke for Joshua Kings heroisk kjempende Bournemouth.

Scoringer av Pedro og Eden Hazard etter henholdsvis 72 og 85 minutter gjør at London-laget står med fire seirer av fire mulige så langt denne sesongen, og at de er á poeng med Liverpool på toppen av tabellen.

Seieren satt langt inne for Chelsea, selv om Maurizio Sarris mannskap var førende i store deler av kampen.

Det var lenge 0-0, og Bournemouth hadde også sine sjanser til å score, men det endte med det første tapet for Eddie Howes menn.

– Chelsea er et bra lag. Det er gøy å se på dem om dagen. Eden Hazard løper mye. Han prøver mye, og får til mye. Det er slik man kjenner ham når han har de gode sesongene sine. Kanskje han her i ferd med å få en slik supersesong?, sier Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Vi følte oss sikre på at vi ville score. Når man spiller slik, så må man være tålmodig. Vi har mange spillere som kan score når som helst, sier Hazard etter kampen.

– Jeg føler meg ganske selvsikker. Jeg nyter å spille fotball, vi har en ny manager og mange gode spillere. Jeg vet at når jeg spiller godt, så spiller laget godt. Jeg må være klar for alt.

Tråkket på King?

Gjestene yppet seg nemlig, og det gjorde også Joshua King – om ikke foran mål, så lot han seg ikke pelle på nesen av Chelseas spisstjerne Álvaro Morata.

Ti minutter ut i andreomgang, på stillingen 0-0, ga den norske landslagsspissen Morata klar beskjed med en løftet pekefinger.

King mente at den spanske stjernespissen tråkket ham på foten under et stopp i spillet, og måtte holdes tilbake av Chelsea-stopper Toni Rüdiger, mens også Cesar Azpilicueta gikk mellom. Morata virket til å stille seg uforstående til anklagene.

HENDELSEN: Tråkker Alvaro Morata på Joshua Kings fot her?

King fikk 79 minutter før han ble erstattet av Lys Mousset. Nordmannen kjempet og slet gjennom hele kampen, men stod ikke for de store truslene mot Chelsea-buret.

Målene

Da var stillingen 1-0 til Chelsea etter Pedros ledermål.

Det så lenge ut som om eks-Chelsea-keeper Asmir Begovic skulle klare å holde buret rent mot gamleklubben, men den gang ei.

20 minutter før full tid kombinerte innbytterne Pedro og Olivier Giroud. Pedro fikk ballen utenfor 16-meteren og dundret til. Skuddet gikk via Steve Cook og inn bak en god Begovic.

– Det spillet i forkant er strålende. Det er praktfullt å se hvordan ballen går, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Et kvarter senere slo Eden Hazard inn en spiker i Bournemouth-kisten. Hazard fant Marcos Alonso godt plassert. Venstrebacken ventet til Hazard var i posisjon igjen, og ga ballen tilbake. Belgieren hamret inn 2-0.

– Det går så enormt fort i svingene for Chelsea der, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

En fortjent seier til slutt.

– Førsteomgangen var Bournemouth var spillemessig på høyde med Chelsea, men i andreomgang er Chelsea klart best, sier Myhre.