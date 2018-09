– Mannevond hund løper uten tilsyn i Kokelv. Flere uheldige situasjoner har oppstått. Hundeeier plikter å kjenne sitt ansvar, skriver Finnmark-politiet på Twitter lørdag ettermiddag rundt klokken 14.40.

Overfor TV 2 opplyser operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt at hunden har oppført seg truende mot mange personer.

– Han har glefset, flekket tenner, knurret, vært tett på og virket veldig aggressiv og truende, sier Jacobsen.

Både barn, ungdom og voksne har blitt berørt av dette, men det er uklart hvor mange det er snakk om. Det har ikke kommet noen rapporter om at hunden har bitt noen.

Får ikke fulgt opp

Politiet har foreløpig ikke fått kontroll på hunden. Årsak: Det er ikke noe politi i nærheten.

– Dette foregår i bygda Kokelv rett utenfor Lakselv. Nærmeste politipatrulje er ti mil unna. Vi har ikke kapasitet til å følge opp forholdet, sier Jacobsen.

Det blir dermed overlatt til lokalbefolkningen å få styr på hunden.

– Vi råder folk til å forholde seg i ro og ikke prøve å løpe med hunden i hælene. Det kan eskalere situasjonen, sier Jacobsen.

Det er uklart hvilken hunderase det dreier seg om, men den skal ifølge vitner være en større hund som er mellom 25 og 30 kilo tung.

– Eier morer seg

Politiet har navn på personen som mest sannsynlig er hundeeier, men han skal ifølge vitner ikke være særlig villig til å stanse hunden sin.

– Vi har fått informasjon om at han som tilsynelatende er eier virker å more seg, og synes det er artig at hunden terroriserer folk som er ute og går tur, sier Jacobsen.

Operasjonslederen beskriver oppførselen som lite ansvarsfull.

– Vi synes det er helt uakseptabelt. Dette er en voksen person som er eier, og at han gir en sånn reaksjon som helt likegyldig, i tillegg til at han nesten morer seg, er forkastelig. Politiet aksepterer ikke dette, sier Jacobsen.

Politiet vil følge opp hendelsen med eier ved første anledning.

– Vi vil ringe opp eier og høre hva han sier, og hva slags hundehold han tenker å gjennomføre på sikt. Han kan bli fratatt hunden hvis dette gjentar seg, sier Jacobsen.