En seksjonssjef i Nav er tiltalt for å ha foretatt personopplysningssøk på naboer, familiemedlemmer og kolleger i Navs elektroniske søkesystemer.

Søkene ble gjort uten at det var noen grunn til å gjøre det.

Den Nav-ansatte er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 324 (1902), som omhandler forsettlig overtredelse av tjenesteplikt.

Strafferammen for et slikt lovbrudd er bøter og tap av stilling. Ifølge NRK sa den ansatte opp jobben like etter at forholdene ble kjent.

– Veldig preget

Ifølge Nav-toppens forsvarer, Helene Elness, har den tiltalte erkjent straffskyld i saken fra start.

– Min klient er veldig preget, så at det har tatt så lang tid har gjort belastningen ekstra stor, sier Elness.

– Hvorfor gjorde vedkommende dette?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, sier Elness til TV 2.

Flere hundre søk

Søkene ble ifølge tiltalen foretatt i perioden august 2014 til februar 2016. Det er snakk om flere hundre søk som ble foretatt i de elektroniske systemene til Nav.

– Dette var en seksjonssjef som selvfølgelig burde vite bedre, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, til NRK.

Han opplyser videre at det var et tips fra en bruker som førte til at Nav undersøkte seksjonssjefen. Da fant de ut at det var foretatt et større antall søk over lang tid.

Saken er berammet i Oslo tingrett førstkommende mandag.

