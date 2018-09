William Parrish Jr. (32) og McKenzee Dobbs (20) var kreative da de ønsket å skjule narkotikasalget sitt, ifølge Miami Herald.

For å unngå at den konstante strømmen av kjøpere som kom og gikk fra huset deres skulle tiltrekke seg oppmerksomhet, bestemte de seg i stedet for å gjøre om kjøkkenvinduet sitt til et drive-thru-vindu. Der kunne man få kjøpt blant annet heroin.



Avslørt av overdoser

De satte også opp skilt ved huset sitt i Ocala, Florida med veibeskrivelser som fortalte potensielle kjøpere hvor de kunne kjøre, og et skilt i vinduet som sa hvorvidt sjappa var åpen eller stengt.



Det noe utradisjonelle salget fikk ikke holde på lenge, ettersom politiet ble mistenksomme da de oppdaget det unormalt høye antallet overdoser i området.

– Vi registrerte noen overdoser som skjedde i dette spesifikke området, sier politisjef Steven Cuppy i Ocala Police ifølge Miami Herald.

– Det var definitivt noe heroinsalg som foregikk i området.

Solgte heroin til politimann

Gjennom etterforskningen fant de etter hvert fram til Parrish og Dobbs' mobile hjem med drive-thru-vinduet. En sivil politibetjent som jobbet med Unified Drug Enforcement Strike Team dro til huset 9. august og forsøkte å kjøpe heroin.

Det fikk han lov til, og fikk fanget hele prosessen rundt handelen på video. Hjemmet deres ble ransaket, og begge to ble fraktet til Marion County fengsel.

Dobbs står tiltalt for å ha solgt narkotika ut av eget hjem og besittelse av narkotika med intensjon om å selge, i tillegg til besittelse av fentanyl med intensjon om å selge.

Parrish Jr. står også tiltalt for å ha solgt narkotika ut av eget hjem og besittelse av narkotika med intensjon om å selge, samt for å ha kjørt i ruset tilstand og for å ha motsatt seg arrest uten bruk av vold.