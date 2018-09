Skytingen oppstod etter at politiet i South Pasadena ble tilkalt til Marquez' hus. Da betjentene kom fram la de merke til at skuespilleren led av et anfall, melder NBC.

Politiet og en sykepleier forsøkte å få 49-åringen til å søke medisinsk hjelp i over halvannen time, men hun ble bare mindre og mindre samarbeidsvillig.

Til slutt grep hun etter det som så ut som en pistol. Da løsnet politiet skudd mot skuespilleren, og skjøt henne minst en gang i brystet.

Vil bli etterforsket

Marquez døde senere av skadene på sykehuset. Våpenet hun hadde trukket fram viste seg senere å være en type luftpistol, men lignet på et semiautomatisk våpen.

– Hun hadde diverse problemer, blant annet spiseforstyrrelser. Da betjentene ankom led hun av et anfall, sier politisjef Joe Mendoza i Los Angeles County Sheriff's Department til NBC.

Mendoza opplyser videre at skytingen vil bli etterforsket.

TV-stjerne

Marquez fikk sitt gjennombrudd som skuespiller i 1988-filmen «Stand and Deliver», og har hatt gjesteopptredener i populære serier som «Seinfeld» og «Melrose Place».

«AKUTTEN»: Sykehus-serien var på sitt mest populære siste halvdel av 90-tallet. Her er rollebesetningen samlet i 2000, tre år etter at Marquez var med i sin siste episode. Foto: Warner Bros/Stella Pictures

Aller best kjent er hun dog for sin rolle som sykepleier Wendy Goldman i «Akutten», der hun i perioden fra 1994 til 1997 var med i 27 episoder, ifølge IMDB. Der spilte hun blant annet med superstjernen George Clooney.

«Akutten» var den mest sette dramaserien på amerikansk TV siste halvdel av 90-tallet. Serien har blitt sendt i 195 land, og har vunnet 22 Emmy-priser. Serien ble avsluttet i 2009 etter at den hadde mistet halvparten av seerne sine på 15 år.

Marquez skapte overskrifter senest for et år siden, da hun hevdet at Clooney hadde fått henne svartelistet fra serien etter at hun klaget på rasediskriminering og seksuell trakassering. Clooney avviste anklagene og mente han ikke hadde noe å gjøre med ansettelsesprosessen i serien.