Politiet meldte like før klokken 06.30 at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet for å ha tent på tomannsboligen.

– Mannen har en tilknytning til stedet som brant, forteller operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Boligen det brant i ligger i P.A. Munchs gate sør i byen.

Nødetatene var først usikre om det befant seg noen i huset, da fire personer var registrert på adressen, og det var tenkelig at de sov da brannen oppsto. Klokken 4.08 bekreftet Sør-Øst politidistrikt på Twitter at boligen var tom.

– Brannvesenet har brutt opp et par dører og gått rundt i boligen, sa Johnsrud til NTB klokken 3.40.



Brannen skal nå være slukket i følge politiet, men brannvesenet er fortsatt på stedet.

– Brannvesenet er fortsatt ved huset og holder på med etterslukking og sikring. Det er usikkert hvor lenge de kommer til å være der, sier Johnsrud.

Mannen blir avhørt i dag og saken går nå videre til etterforskning hos politiet på Grenland.

(NTB/TV 2)