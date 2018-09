Lørdag har sesong to av Team Ingebrigtsen premiere. Og familien har stålsatt seg for både ønsket, og uønsket oppmerksomhet.

– Det kan godt være at folk får et behov for å fortelle oss forskjellen på rett og galt. Vi må kanskje legge inn litt slakk når vi skal på butikken framover. Litt mer enn det ene minuttet jeg bruker nå, humrer Gjert Ingebrigtsen.

– Få nok pizza Grandiosa

Hans håp for TV-serien er at den skal være med å knuse noen myter. Og gi et innblikk i at livet som idrettsutøver er mer enn trening. Nesten daglig får han henvendelser fra folk som lurer på hva som er den viktigste suksessformelen.

– Mange er opptatt av dette med ernæring, og spør meg gjerne om hvordan vi håndterer dette. Og da svarer jeg at vi passer bare på å få nok pizza Grandiosa, så balanserer det bra. Og da holder de på å ramle av stolen, gliser han.

– Det er mange som er opptatt av ting de tror er viktig som egentlig er helt uvesentlig.

Grandiosa-eksempelet trekker han fram fordi han vil ha fram et viktigs budskap.

– Folk blir «sjokka» og spør, er ikke ernæring viktig. Jo, det som er viktig med ernæring er å få nok næring. For det er altfor mange som får for lite. Jeg ser mye mer av det enn de som får for mye.

– Ikke noe treningsfilosofi

Han sier at det er få som har spurt om å få innsikt i selve treningsprogrammet til guttene, og Jakob spesielt.

– Nei, det er ingen som spør.

– Vil de som spør få det da?

– Nei, aldri. Det får de ikke.

– Hvorfor ikke?

– Fordi dette er ikke noen treningsfilosofi. Det er jo et liv. Så det er like mye holdninger, altså, det er hele pakken. Og det er derfor vi lager denne Team Ingebrigtsen-serien for at folk skal forstå at dette ikke handler om trening. Det handler om trening også, men det handler om så mye annet i tillegg.

– Flau

Han håper også at myten om at Jakob Ingebrigtsen har trent mye, kan bli knust for godt.

– Jakob har ikke trent mye. Men han har trent systematisk over mange år siden han var 10-11 år gammel. Han har gjort akkurat det som skal til for å bli så god som mulig.

Familien har allerede sett de første episodene av serien. Og mellomste bror Filip oppsummerer det slik.

– For meg blir det jo ingen overraskelser. Og det er jo en videreføring av det folk så i første sesongen.

– Noe du er flau over?

– Ja, det må jeg si. Er ikke alle flau over foreldrene sine? ler han.