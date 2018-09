Torsdag landet Casper Ruud (19) på Mallorca for å starte på neste steg mot toppen av tennis-stigen.

– Vi er blitt lovet tilgang

Hofteproblemene fra US Open er borte og allerede neste uke bærer det til Sevilla for ny turnering. Men først skal det norske tennistalentet få sin første smakebit av samarbeidet med Rafael Nadal ved verdensenerens eget akademi på den spanske ferieøyen.

– Casper er på utkikk etter å bli en bedre tennisspiller. Det kan han bli her med tilgang til akademiet og de som styrer her, sier pappa Chrstian Ruud til TV 2 på telefon fra Mallorca.

Samarbeidet med Rafa Nadal Academy ble annonsert i starten av august og vil gi Ruud tilgang på sparring med Nadal selv samtidig som han blir trent av noen av verdens beste trenere.

– Casper må også ut for å spille turneringer, så veien blir til mens vi går. Men vi prøver å høre når Rafael er her og har treningsuker. Når Nadal har fri, så har kanskje vi fri også. Da er det større sjanse for å få trene med Nadal, sier Ruud.

– Vi er blitt lovet tilgang. Det er mange gode trenere her. Toni og de som har jobbet med Nadal opp gjennom årene. Vi kommer til å lære av de beste og hopper inn i et miljø som skaper toppspillere. Og ikke minst det å lære av onkel Toni, som har vært den nøkkelpersonen som har fått frem Nadal, sier Ruud.

Og nettopp "onkel Toni" kan gi Team Ruud verdifull læring i fortsettelsen.

SUKSESS-DUO: Toni og Rafael Nadal har hatt et tett samarbeid på veien mot OL-gull og 16 Grand Slam-titler. Foto: Michel Euler

Spår lys fremtid for Ruud

Toni Nadal er mannen bak Rafael Nadals 16 Grand Slam-titler og har vært verdensenerens trener helt siden barneårene. I fjor, etter nesten 30 års samarbeid, sluttet Toni som trener for Rafael. Nå tar han enda mer ansvar ved akademiet og jobber for å utvikle talenter til toppspillere - som Ruud.

– For å være en veldig god spiller som Rafael (Nadal), Federer og Djokovic må du ha et naturlig talent. Men du må også jobbe hardt også. Jeg snakket med en av trenerne våre i dag. Han sa "wow, denne gutten (Ruud) spiller utrolig". Han har et naturlig talent, sier Toni Nadal til TV 2.

57-åringen er denne uken på plass i Bergen for å holde foredrag, instruere lovende tennisspillere og dele av sin kunnskap etter å ha vært den av den ypperste verdenseliten i tennis i nesten 30 år. Men så bærer det tilbake til Mallorca full av forventning til hva som venter.

– Jeg håper jeg kan hjelpe. For meg som trener er det en god utfordring å jobbe med en så god og ung spiller som Casper. Jeg gleder meg veldig, sier Nadal, som møtte Ruud på Mallorca i fjor.

– Vi trente i tre-fire dager. Han var veldig snill. En enkel gull. Ikke noe vanskelig å ha med å gjøre. Noen ganger er det unge spillere som er vanskelige å trene, men med han var det enkelt. Han har noen problemer med forehand-en sin. Der kan han bli bedre.

– Jeg håper at han i de kommende årene kan bli en av de beste blant de unge spillerne i verden.

– Kan bli topp 100 ganske raskt

Men tennis-treneren vil ikke spå så mye mer i fremtiden før han har snakket skikkelig med Casper selv og sett han i aksjon på banen. Nadal understreker flere ganger i intervjuet med TV 2 at man må ville jobbe knallhardt for å lykkes, og serverer oppskriften som ga ham suksess med nevøen Rafael.

– For det første Rafael et naturlig talent. For det andre har han lidenskap til jobben. Og så har han god selvtillit. Han liker å jobber hardt, og han har alltid stilt høye krav til seg selv i hvert slag og hver eneste turnering. Han hadde også lidenskap til å bli bedre i spillet og nå målene sine, sier Nadal.

Ruud er for øyeblikket rangert som verdens 143. beste spiller. Nadal nummer én.

– Han har god mulighet til å bli topp 100 ganske raskt. Nå må han jobbe i den retningen. Vi må finne ut hvordan han ikke er i topp 100 og hva vi må gjøre de kommende månedene for å få ham dit, sier Nadal.

– Hvor ser du Casper Ruud om ti år?

– Jeg håper at han vinner store turneringer. Men jeg vet ikke. Jeg er ingen tryllekunstner. Jeg har aldri jobbet med noen som jeg ikke tror kan bli gode. Jeg jobbet med nevøen min da han var ung, og jeg tenkte alltid at han kunne bli en av de beste. Det er umulig å jobbe bra uten at jeg tror han blir god. Når jeg nå begynner å jobbe med Casper, ønsker jeg at han skal bli god. Men jeg vet ikke om det skjer eller ikke.

– Kan si hva jeg mener

Her hjemme har den norske idrettsmodellen blitt debattert etter at blant andre Ingebrigtsen-familien har satt etablerte metoder på prøve. Også Ruud har gjennom hele livet hatt et tett samarbeid med tidligere toppspillere og pappa Christian. Familiebåndene har også gjort det lettere å trene Rafael til toppen, mener onkel Toni.

– Mange foreldre sier at det er vanskelig, men jeg synes det er veldig enkelt. Jeg kan si akkurat hva jeg mener. Jeg er ikke redd for hva jeg skal si, forklarer Nadal.

– Jeg har lest og hørt litt. De er veldig nære. De har vært dedikerte hele veien fra ung alder. Men det er også opp til spilleren å bli god. Man kan ikke bruke samme oppskriften på alle. Målet er å få hjelp og lære av dem. Det er det som er målet, sier Christian Ruud.