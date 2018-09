SUV-er og mindre crossovere har vært det heteste i bilmarkedet i mange år. Disse bilene har stjålet salg fra en rekke bilklasser. Aller mest har det gått ut over stasjonsvognene, men også de tradisjonelle småbilene har mistet mange kunder til mer høyreiste rivaler.

Produsentene som så dette tidlig og snudde seg kjapt, har økt markedsandelene sine kraftig. De som har hengt litt etter, har tapt tilsvarende.

Ford er i den siste kategorien. Lenge hadde de bare én SUV i det europeiske markedet, nemlig Kuga. Nå har de imidlertid giret opp med to til, i tillegg ruller de inn spesialmodeller som skal bredde modellutvalget deres. Som denne: Fiesta Active.

Hva er nytt?

Active handler om en dose offroadstyling utenpå, i tillegg er bilen høyere enn vanlig Fiesta. Nærmere bestemt 18 millimeter. Dette gjør det enklere å komme seg frem på røffere veier, og gir høyere sitteposisjon inni bilen. Det siste er gjerne ekstra attraktivt blant "godt voksne" kjøpere, eller for å være mer konkret: Pensjonister.

Active-utgaven kommer med mye utstyr standard. Ford prisbelønnede tresylinders 1-liters bensinmotor er på plass under panseret, her yter her 140 hestkrefter.

Dette er verdens beste bilmotor

Litt høyere og med en god dose offroadstyling, da ser også Active-utgave en god del større ut enn "vanlig" Fiesta.

Hva er styrker og svakheter her?

Fiesta er en kjøreglad bil og den mister ikke den styrken selv om den har blitt en anelse høyere. Her er det gode og presise kjøreegenskaper og et understell som byr på fin kombinasjon av komfort og sportslighet. Har du ikke kjørt småbil på noen år, blir du sannsynligvis imponert av denne.

Støydempingen er god foran, i baksetet er det mer bråkete. Der er heller ikke plassen overdådig. Men til å være småbil er det helt greit.

Vi liker også designet. Stylingpakken tøffer opp en allerede pen og ganske sporty småbil, i tillegg bidrar den til at bilen ser større ut enn standard Fiesta.

I disse anti-diesel-tider er det også verdt å ta med bensinforbruket. Offisielt tall for blandet kjøring ligger på 0,52 liter/mil. Det stemmer med vår erfaring etter snill testkjøring.

Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

Active er den sjette versjonen av dagens Fiesta, skreddersøm blir stadig viktigere i bilbransjen.

Hva koster den?

Bilen starter på 277.500 kroner. I tillegg har testbilen en god bunke ekstrautstyr. Her snakker vi blant annet om parkeringspakke med sensorer foran og bak, førerassistpakke som inneholder adaptiv cruisekontroll, trafikkskiltgjenkjenning og automatiske fjernys.

I tillegg har den blindsonevarsling, LED-hovedlys, oppvarmet ratt, ryggekamera, oppvarmet frontrute og metallic lakk. Sluttsummen ender på 317.500 kroner. Da får du mye utstyr for pengene!

Hvem er konkurrentene?

De er mange! Her snakker vi både tradisjonelle småbiler som Toyota Yaris og VW Polo – og crossovere som Toyota C-HR, VW T-Roc, Mazda CX-3 og Opel Mokka, bare for å nevne noen. De som ønsker seg premiumfaktor kan også se på biler som Mini og Audi Q2. Fords egen EcoSport er også en rival.

Vil naboen bli imponert?

Nei, vi er nok ikke helt der. Fiesta er og blir et fornuftskjøp, selv om du får adskillig mer kjøreglede enn hos mange av konkurrentene.

Ryddig og pent interiør, det trekker også opp at testbilen er svært velutstyrt.

Broom mener:

Strengt tatt er det vel ikke veldig mange gode grunner for å kjøpe denne kontra en vanlig Fiesta, men Ford vet naturligvis hva de driver med her. Mange kunder ønsker seg en bil som ser litt ekstra tøff ut og som hinter mot at den også kan brukes offroad. I tillegg gir biler som dette også høyere marginer, det er ikke minst viktig for de folkelige bilmerkene.

Stylingpakken gir bilen litt mer særpreg. Den lille 1-literen er også et hyggelig bekjentskap, Den er ikke bare nøysom, men leverer også klart godkjente prestasjoner, som 0-100 km/t på 9,4 sekunder.

Firehjulstrekk kan du imidlertid ikke få. Da må du heller se på konsernbror EcoSport som til gjengjeld er en mye mer primitiv bil.

Dette er en av Norges billigste med 4x4

Hva mener eierne?

Brooms bilguide har så langt 21 vurderinger inne av Ford Fiesta, her kan du lese hva eierne mener om bilen sin.

Visste du at:

– Active er den siste av seks ulike varianter av Fiesta. Fra før har vi innstegsmodellen Trend, sportslige ST-Line, den godt utstyrte Titanium-varianten og luksus-utgaven Vignale

– Fords SUV-salg økte med hele 24 prosent i Europa i fjor sammenlignet med året før. Nå håper de Fiesta Active skal stjele salg fra konkurrentenes crossovere.

– Fiesta debuterte helt tilbake i 1976 og er en Fords største suksesser noensinne.

Ford Fiesta er en liten legende i bilmarkedet, nå får du den også i forhøyet offroad-utgave.

FORD FIESTA ACTIVE Modell: 1,0 Ecoboost Motor: 1-liter bensin Effekt: 140 hk / 180 NM 0-100 km/t: 9,4 sek. Toppfart: 200 km/t Forbruk: 0,52 l/mil Bagasjerom: 292/1.093 liter Lengde x bredde x høyde: 406 x 1733 x 146 cm Vekt: 1.166 kg Pris: Fra 277.500 kroner Pris testbil: 317.500 kroner.

