​Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner kom sammen på den røde løperen fredag.

Dette er første gang pressen får møte Joner på premieredagen, mens resten av skuespillerne har stilt opp på intervjuer hele dagen.

Nervøs

Joner røper at de massive forventningene til filmen, som er en oppfølger av «Bølgen», har vært tøffe å håndtere.

– Jeg er litt smådårlig for tiden. Jeg tror det skyldes mange forventninger og annet tull som skjer nå.​

Joner forteller at det å spille i filmen kanskje er noe av det største han har opplevd.

Torp har også skyhøye forventninger, men hun er ikke nervøs slik som Joner. Hun forstår likevel hvorfor skuespillerkollegaen har en tøff dag.

– Det er fantastisk at filmen har fått så gode kritikker, men det er hva folket mener om filmen som teller, sier Torp.

Aldri sett filmen før

For Torp er dette første gang hun ser filmen. Hun gikk glipp av filmvisningen i Haugesund, der Joner og resten av film-crewet så filmen for første gang.

– I Haugesund stilte jeg bare opp på rød løper og dro før filmen startet. Jeg måtte rekke å levere jentungen til første skoledag, sier en spent skuespillerinne.

Hun er glad for at hun får oppleve sluttproduktet for første gang sammen med Joner, som hun har kjent i en årrekke.

– Det er en fryd å jobbe med Kristoffer. Med mindre manuset er grusomt blir alt han gjør gull, sier Torp.

– Vi kjenner hverandre godt. Det flyter så bra på jobb. Ane er fantastisk dyktig selv, svarer en smigret Joner.