I en fersk undersøkelse blant folk i EUs medlemsland svarer 84 prosent at de vil droppe ordningen med sommertid og vintertid.

4,6 millioner mennesker svarte på undersøkelsen. 76 prosent oppgir at de opplever det å stille klokken to ganger i året som en negativ eller svært negativ opplevelse.

– Millioner av europeere har sagt sin mening. Beskjeden er svært klar: 84 prosent av dem ønsker ikke at klokkene skal stilles lenger. Vi skal nå handle som følge av dette og forberede et lovforslag til Europaparlamentet og Rådet, som så vil avgjøre saken, sier EU-kommisæren for transport, Violeta Bulc, i en pressemelding.

Tror på sommertid

I en utredning åpnes det for at hvert enkelt medlemsland kan bestemme om de vil ha sommertid eller vintertid hele året, men det vil være lite praktisk om forskjellige land opererer med forskjellig tid.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier ifølge BBC at millioner av mennesker «mener at i framtiden blir det sommertid hele året, og det er det som kommer til å skje».

Sommertid ble foreslått av Benjamin Franklin i 1784, men det var først i 1916 at Tyskland og så Storbritannia begynte å skru på klokken. Da var det krig, og tanken var å spare strøm ved å sørge for en time mer lys om kvelden.

I Norge har vi hatt sommertid flere ganger. Først i 1916, og så under krigen. Fra 1940 til 1942 gikk klokken etter sommertid også om vinteren.

Siden 1980 har vi hatt sommertid fra den siste søndagen i mars til den siste søndagen i oktober.

Sommertid i Russland

Russland droppet klokkeskruingen i 2011, og innførte sommertid som ny normaltid. Også Island har sommertid som normaltid.

Sps Stortingsrepresentant Jenny Klinge sa til TV 2 i 2011 at hun mente Norge burde gjøre som russerne.

– Hvis Island ikke trenger å gjøre som EU, så behøver ikke Norge heller. Jeg vil ha sommertid hele året sånn at vi får lysere ettermiddager også om vinteren, argumenterte hun i et intervju med TV 2.

Klinge betegnet seg selv som b-menneske og fortalte at hun ofte forsover seg når klokka stilles fram om våren.

– Tenk på småbarnsforeldre eller folk med søvnproblemer. For ikke å glemme melkekyrene. De får jo en ekstra belastning to ganger i året. Selv bruker jeg nesten en uke på omstillingen, hevdet Sp-politikeren.

Politikerne bestemmer

​I Norge er det Justervesenet som holder rede på den offisielle tiden.

Om EU dropper sommertid og vintertid, er det likevel ingen automatikk i at Norge følger etter.

– Det er et politisk spørsmål. Men det er praktisk å være i synk med landene rundt oss, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Framnes i Justervesenet til TV 2.​

Til VG sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at Norge trolig vil følge etter EU.

– Vi må først se hva som skjer, men at det blir likt i Norge som i Europa, er et viktig argument for hva vi gjør. Det blir rart dersom vi blir eneste land i Europa med sommer- og vintertid. Departementet vet ikke om det blir regel i EU, eller hva de gjør, men det vil uansett påvirke oss, sier Røe Isaksen til avisen.