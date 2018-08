– Vi skal selvsagt ikke belære noen, for i Sarpsborg skal vi være ydmyke, men jeg er litt opptatt av det vi gjorde i norsk fotball på 1990-tallet. Vi var dyktige til å organisere oss, gode på overganger, gode på dødballer og hadde løpsstyrke. Det er ting som faktisk er ganske ålreit i dagens fotball. Motstanderne sliter iallfall med å finne ut av det, sier Thomas Berntsen.

Ikke noe for oss

Berntsen tok med TV 2 på en rusletur i Monacos gater etter at trekningen i Europaligaens sluttspill var unnagjort.

– Dette er jo egentlig litt surrealistisk det vi opplever med Sarpsborg. Men vi har kommet dit vi er på grunn av hardt arbeid over tid.

Thomas Berntsen rister på hodet over alle de flotte sportsbilene vi ser i Monacos gater.

– Ikke noe for oss i Sarpsborg. Vi kan ikke identifisere oss med slike verdier.

50 millioner

– Nå kommer det Europaligasluttspill med 50 millioner kroner inn i klubbkassen?

– Vi var i en bra økonomisk situasjon før vi kom til gruppespillet. Nå ble den enda bedre. Jeg vet at det i og rundt klubben vår er folk som er litt grinete på meg. De synes jeg har en for konservativ holdning når det gjelder klubbens utvikling. Jeg vil at klubben skal utvikle seg sakte, men sikkert.

Roasenborg har lang erfaring med spill i europeisk fotball. Det er mye ros å få fra RBKs daglig leder, Tove Dyrhaug, når de to lederne møtes på en av byens fortausrestauranter.

– Dette er fantastisk for norsk fotball, men jeg er ikke overrasket over Sarpsborgs suksess. Klubben har virkelig støttet opp om arbeidet for at forholdene skal legges best mulig til rette for at norske klubber skal lykkes i europeisk fotball, sier Dyrhaug.

Berntsen er klar over at suksessen medfører nye utfordringer.

– Det å takle suksess er like tøft som å bygge seg opp. Jeg skal ærlig innrømme at det blir spennende å se hvordan fremtiden i klubben blir. Jeg tenker blant annet på hvordan vi forvalter midlene. Jeg mener at pengene må brukes til å utvikle stadion, bedre det sportslige apparatet og finne systemer som kan løfte klubben sportslig videre, avslutter Berntsen.