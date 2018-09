At stadig flere nordmenn sverger til elbil, får vi bekreftet hver eneste måned. Salget bare fortsetter å øke.

Et godt eksempel på dette er Hyundai Kona. Her var interessen så stor, allerede før bilen kom til Norge, at man måtte slutte å skrive opp navn på interesselista.

Per nå er det solgt ca 7.500 eksemplarer av denne bilen – og mange flere ville det vært, om ikke ventetiden var på hele to år.

Kona Electric er en kompakt bil som ikke kan kalles en SUV, og den leveres ikke med firehjulsdrift. Men snart blir utvalget av slike biler også veldig mye bedre.

Nissan skal også blande seg inn ...

Mercedes

Først ut er Mercedes, med en modell som avduktes allerede til uka (Broom er på plass på verdenspremieren – følg med tirsdag kveld). Deres EQC er det rundt 2.500 nordmenn som har reservert. De må ikke vente så veldig lenge, før de kan få bilen sin.

Denne er på størrelse med en modell vi kjenner veldig godt i Norge: Mercedes GLC. Det betyr mellomstor SUV.

Den blir for øvrig svært sprek. 0-100 km/t skal gjøres unna på under 5 sekunder.

Norske kunder var de første i verden som fikk bestille EQC

Audi e-tron

Audis bidrag i klassen, e-tron, er også nær lansering. Faktisk har hele 5.000 nordmenn reservert denne bilen. Audi forventer at dette skal bli deres mest solgte modell i 2019.

Vi har sett interiøret, masse bilder av bilen med kamuflasje – og faktisk sittet på med den også. Men det endelige utvendige designet venter vi på.

Les om vår kjøretur i Audi e-tron her

BMW kommer

BMW henger også med. iX3 heter deres andre fullelektriske bil. Akkurat som de to andre, er dette også en mellomstor SUV. Som navnet tilsier, bygger den på storselgeren X3. Denne kommer i 2020.

Fra før har vi Tesla Model X og Jaguar I-Pace. Med andre ord: Nå blir det snart et langt bedre utvalg, også i dette segmentet.

BMW el-SUV er på eksklusivt Norges-besøk

Hør om rekkevidde, pris og mye annet i videovinduet øverst i denne saken.

Dette er en annen spennende elbilnyhet fra BMW​