26-åringen er opprinnelig Lillehammer-gutt, og vender nå hjem til moderklubben etter en sesong i sveitsiske HC Sparta Praha.

Sportssjef i Lillehammer, Atle Svendsrud, er veldig fornøyd med nysigneringen.

– Det er godt å få han hjem, for vi mener jo at det er her han hører hjemme. Han er en av de beste løperne i Norge i våre øyne, så vi er stolt og glad for å få han i troppen. Samtidig skal han få litt tid på seg på grunn av korsbåndsskaden han pådro seg i vår. Men vårt medisinske apparat har jobbet tett med han, og vi regner med at han skal være klar i november/desember, sier Svendsrud til TV 2.

Reichenberg har vært en del av den norske landslagstroppen siden 2013/2014 sesongen, men måtte dessverre melde forfall til VM i mai på grunn av korsbåndsskaden.

– Det er viktig at vi ikke pusher skaden, men gir han litt tid nå i starten. Samtidig visste vi at det var flere klubber som var interessert, så vi ville signere han tidlig. Det er også viktig å si at vi hadde ikke fått dette til uten det lokal næringslivet, som har hjulpet oss med finansiering, så det er vi veldig glade for, understreker sportssjefen.

Svendsrud tror Reichenberg blir en veldig viktig spiller for klubben kommende sesong.

– Han er profil, og en teknisk god spiller publikum syns det er gøy å se på. Jeg er helt sikker på at han kommer til å bli en av våre beste spillere når han er tilbake fra skade, understreker han.

I tillegg til fem sesonger i A-stallen til Lillehammer, har han også to sesonger bak seg fra naborivalen Storhamar. Med henholdsvis 12 mål på 56 kamper i 2015/2016-sesongen, og 20 mål på 51 kamper i 2016/2017-sesongen.

– Det var en del supportere som syns det var rart at han gikk til Storhamar, men han har hatt en bra utvikling. Vi må bare innse at vi ikke var flinke nok til å utvikle han, men jeg er helt sikker på at fansen kommer til å ta han godt imot når han nå kommer hjem, avslutter Svendsrud.