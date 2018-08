Se Leicester mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 13.

Simon Mignolet gikk forrige uke til angrep på egen klubb etter at Liverpool valgte å slippe Loris Karius i stedet for ham. Han kalte det både «bisart» og «merkelig».

Liverpool-manager Jürgen Klopp liker dårlig utspillet fra den belgiske keeperen.

– Å diskutere individuelle problemer i pressen gir ikke mye mening, men det er greit. Hadde han vært fornøyd med å være reserve, så hadde det ikke vært den Simon Mignolet jeg kjenner, sier Klopp på pressekonferansen for Leicester-kampen.

– Hvis han ønsker å si noe, ikke ta det med avisene. Ta det direkte med meg, fortsetter Klopp.

– Han er godt betalt

Liverpool-manageren avviste også at det er en mulighet for at Mignolet forlater klubben før overgangsvinduet stenger natt til lørdag. Dermed blir Mignolet som ventet andrekeeper for nyinnkjøpte Alisson Becker.

– Han er en topp profesjonell spiller, og selvsagt er han ikke fornøyd med å med å være nummer to, men det er verre ting enn det som kan skje. Han er også godt betalt av Liverpool. ​

Tyskeren fikk også spørsmål om Alisson, som har holdt nullen i alle sine tre kamper siden han kom.

– Han er en god keeper, og så langt har vi forsvart oss godt. Det er ikke akkurat sånn at han har hatt 20 skudd å redde. Forhåpentligvis fortsetter det sånn. Det er ingen til å klage på, sier Klopp.

Leicester uten Vardy

Leicester må klare seg uten Jamie Vardy mot Liverpool. Den energiske angriperen er for tiden suspendert. Det kan Liverpool-forsvaret prise seg lykkelig for. Vardy har scoret sju mål på åtte kamper mot Anfield-klubben.

– Med sin måte å spille på skaper Jamie problemer for ethvert lag. Det skiller ham ut fra nesten alle andre spisser i Premier League. Hans fravær vil gjøre at Leicester spiller på en annen måte, men de har gode spisser, sier Klopp.

Liverpool er fortsatt uten en skadet Dejan Lovren, men Klopp uttalte forrige uke at han forventer å ha midtstopperen tilbake etter landslagsoppholdet.