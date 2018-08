José Mourinho er under et kraftig press etter Manchester Uniteds begredelige sesongstart. På fredagens pressekonferanse benyttet han anledningen til å sende stikk i flust av retninger.

– Kan du beskrive kjærligheten du har for Manchester United og hva det betyr å være deres manager? spurte TV 2.

– Jeg er manager for en av de største klubbene i verden, men jeg er også en av de beste managerne i verden, svarte Mourinho på spørsmålet fra TV 2.

Senere fikk portugiseren også spørsmål fra engelsk presse om han fortsatt vil være en av verdens beste managere dersom han ikke vinner Premier League-tittelen med Manchester United.

– Selvfølgelig. Har du lest noe filosofi eller har du aldri lest Hegel? Som et eksempel: Hegel sier at sannheten er i helheten, den er alltid i helheten.

En synlig irritert Mourinho fortsatte:

– Stiller du det spørsmålet til manageren som ble nummer tre i forrige sesong? Stiller du det til han som ble nummer fire eller nummer fem?

Heller ikke Jürgen Klopp slapp unna kritikk fra Mourinho.

– Han (Klopp, jou. anm) har aldri vunnet noe internasjonalt.

– Andreplassen var en av mine største prestasjoner

​Så satte portugiseren i gang en tirade om sin egen fortreffelighet.

– Jeg hadde stor suksess forrige sesong, det er hva dere sannsynligvis ikke vil innrømme. Jeg analyserer mine egne prestasjoner, og for meg er det viktigere hva jeg selv synes enn hva dere synes.

– Jeg gjentar at for to sesonger siden hadde vi en fantastisk sesong da vi vant Europa League. Alle mente det var utrolig at Atlético Madrid vant Europa League etter å ha blitt slått ut av Champions League. Vi vant Europa League fordi det var vårt nivå. Vi er det siste laget i England til å vinne en europeisk turnering.

– Jeg gjentar, jeg har vunnet åtte titler. Jeg er den eneste manageren i verden som har vunnet i Italia, Spania og England, og dette er ikke små titler eller land.

– Min andreplass forrige sesong var en av mine største prestasjoner, mener portugiseren.

Mourinho ble også spurt om hva han følte da Tottenham-fansen sang om at han ikke lenger er «The special one».

– Ja, men de hadde ikke en sang da vi slo dem på Wembley for et par måneder siden. Det var cupfinalen de hadde en stor drøm om å komme til. Tottenham drømte om å vinne tittelen, for de har ikke vunnet mange, så det sang fansen selvfølgelig ikke.

Neste utfordring for Mourinho er søndagens bortekamp mot Burnley. Den ser du på TV ​2 Sport Premium 2 søndag kl. 17.

Etter tre spilte serierunder har Manchester United tre poeng. Burnley står kun med ett fattig poeng.