Arsenal og Unai Emery har fått en tøff start i Premier League. Etter tap mot Manchester City og Arsenal ble West Ham-kampen en opptur, i hvert fall resultatmessig, for London-klubben.

I dag venter Cardiff i Wales, et lag som står med null scoringer etter tre kamper. Det siste året har kombinasjonen bortebane og Arsenal vært som å vaske sokker i vaskemaskin. I utgangspunktet skal det være grei skuring, men i praksis viser det seg at det er vanskelig å holde troppene samlet.

Nå er det Emerys oppgave å trekke Arsenal-gutta i samme retning. TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener han har en vanskelig jobb foran seg.

– Av topplagene er det Arsenal som har mest jobb å gjøre. De ligger et stykke bak de øvrige topplagene. Åpningskvarteret mot Chelsea er det dårligste jeg har sett av Arsenal noen gang. De har hatt noen ufattelig svake perioder, noe som er typisk når man skal implementere en ny spillestil. Det kommer perioder med konsentrasjonssvikt der de glemmer hva de har lært. Da blir det en mellomting som ikke henger på greip, sier Alsaker.

TV 2-kommentatoren mener Emery har en tøffere jobb foran seg enn Chelsea-manager Maurizio Sarri, som i likhet med Emery er ny i engelsk fotball.

– Kortene er delt ut på nytt. Mesut Özil må prestere for å være med. Det tror jeg er sunt. Sarri kom inn i Chelsea, hentet egne spillere og kjørte noen treninger. Han kjøpte nye møbler til det nye huset. Emery må gå løs på tapetet, vegg-til-vegg-teppet og pusse opp bad og kjøkken. Han har en mye større oppgave foran seg. Jeg er helt sikker på at det blir bra, men om det tar èn sesong eller to er vanskelig å si, sier Alsaker.

Emery har valgt å gi tillit til Petr Cech, midtstopperduoen Shkodran Mustafi og Sokratis Papastathopoulos samt den sentrale midtbaneduoen Granit Xhaka og Mattéo Guendouzi. På topp har Pierre-Emerick Aubameyang skutt med løskrutt så langt. Alsaker tror det vil ta tid før en antatt startellever vil sette seg.

– Det er uklart hva det beste laget er. Hvem skal spille? Hva er elleveren? Jeg er usikker på Sokratis og Mustafi. Jeg tror ikke det er godt nok. De har ikke det som trengs for å spille seg ut bakfra. Det vil hjelpe når Kocielny kommer tilbake. På plussiden ser Guendouzi ut som en bra spiller. Der tror jeg de har funnet gull, både som type og leder. Måten han falt sammen da Aubameyang brente den store sjansen mot Chelsea synes jeg var tøft. Han har tilstedeværelse og holder tempoet oppe i pasningsspillet.

– I tillegg til at han må spille sammen en ellever, må de lære seg hans fotball. Det er et stort prosjekt. Se hvor lang tid Pep Guardiola og Jürgen Klopp har brukt på å få det til. Det tar fort mer enn en måned for Emery, og det er ingen grunn til å rasle med sablene. Det er mye som taler for at Arsenal kan komme seg opp i toppen igjen, fortsetter han.

Cardiff har plukket to poeng på tre kamper, og vil garantert forsøke å kjempe Arsenal ut av stilen.

– Det blir en krig mot Cardiff. Spørsmålet er om det er på plass i Arsenal-laget. Er det ledere i laget? Guendouzi kan bli en slik type på sikt. Rekrutteringen de siste årene har båret preg av at det er få ledertyper. Xhaka er det nesten bare i form av sin arroganse, men det koster jo Arsenal mer enn det gagner dem. Kolasinac blir jo kalt den mest premature kulthelten i engelsk fotball. Det skjønner jeg, for det var ikke måte på hvilken muskelmann og leder de hadde fått der. Men Kolasinac har falt igjennom, og nå er han skadet. Når det begynner å brenne bak der med Sokratis og Mustafi, ser man jo at det ikke er trygt. Bellerin er sjelden der han skal være. Han er fantastisk fremover, men bakover er det masse hull. Det er ingen tvil om at Emery har en stor jobb foran seg, avslutter han.