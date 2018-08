Bussen ble stanset under en kontroll ved Marstein i Romsdalen i går kveld.

– Bussen viste seg å være 2,3 tonn tyngre enn tillatt vekt for toakslede busser, forteller kontrollør Thomas Skogvold til Romsdals Budstikke.

Dermed måtte vekta ned før bussen kunne fortsette, og da måtte hele 17 passasjerer gå av. Det samme gjaldt en betydelig mengde bagasje.

– Bussen fikk kjøre til Åndalsnes med resten av passasjerene og innkvartert disse på hotell før resten av passasjerene ble hentet på kontrollstasjonen, forteller Skogvold.

Sjåføren fikk et gebyr på 10.000 kroner over overlasten. Skal alle de ungarske turistene komme seg hjem via landeveien, må det leies inn en ekstra buss.