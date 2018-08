Se Europaligaen på TV 2 Sumo og TV 2s kanaler!

Fredag ble Europaligaens grupper trukket, og med norske øyne var det spennende lag som kom ut av bollen.

RBK skal igjen møte Celtic, mens Red Bull Salzburg og RB Leipzig er andre motstandere for trønderne.

I Trøndelag er den europeiske fotballen noe mer dagligdags enn i Sarpsborg, og i sistnevnte leir er optimismen stor etter en trekning som gir dem møter med Besiktas, Genk og Malmö.

– De skal få smake på heksegryten på Sarpsborg Stadion

– Det er en veldig spennende gruppe. Det er topp kvalitet, samtidig som det er overkommelig motstand. Litt liv og røre nede i Tyrkia er heller ikke å forrakte. Det er stort for en liten klubb som Sarpsborg. At vi i det hele tatt blir nevnt i dette selskapet her. Vi har kommet i en kul gruppe og får fantastisk motstand på Sarpsborg Stadion, sier Joachim Thomassen til TV 2.

Kapteinen har sett sine gutter utkjempe kroatiske Rijeka og israelske Maccabi Tel Aviv, og frykter ingen av de tre nye lagene som skal på besøk til Østfold.

– Vi er optimistiske. Genk står ikke noe særlig tilbake for Rijeka og Tel Aviv. De skal få smake på heksegryten på Sarpsborg Stadion. Vi kan slå alle. Det har vi vist. Vi er fremoverlente og ser frem mot god motstand. Det hadde vært kult å møte PL-lag, Milan eller Lazio, men Besiktas er ingen kasteball, sier han.

Zachariassen: – På hjemmebane kan vi ta alle sammen

Også stjernespiller Kristoffer Zachariassen ser frem til å spille mot storklubbene fra Tyrkia, Belgia og Sverige, men innrømmer at håpet var Chelsea eller Arsenal.

– Det var stort å sitte her og følge trekningen. Jeg hadde håpet på et PL-lag, men dette blir dritkult. Å reise til heksegryten i Tyrkia kommer til å bli en opplevelse. På hjemmebane føler jeg vi kan ta alle sammen. Klarer vi å krige med oss noen poeng fra bortebane, så kan vi gå videre.

– Hvordan var gårsdagen?

– Det var tungt da de fikk 2-0, men vi trengte kun ett mål. Vi klarte å etablere litt spill og vi fikk en straffe. Det var nok. Det var et sinnssykt godt lag. Vi måtte løpe enormt mye. Det var stort at vi klarte det, sier han.

Her er alle gruppene:

A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zürich, AEK Larnaca

B: Red Bull Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg

C: Zenit, FC København, Bordeaux, Slavia Praha

D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E: Arsenal, Sporting, Qarabag, FC Vorskla

F: Olympiakos, AC Milan, Real Betis, FC Dudelange

G: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskva, Rangers,

H: Lazio, Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol

I: Besiktas, Genk, Malmö, Sarpsborg 08

J: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor

K: Dynamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L: Chelsea, PAOK, Bate Borisov, Vidi