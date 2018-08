For to uker siden fikk jeg en SMS. Vi hadde fått avtale med statsministeren i Irak. Men da måtte vi være på plass noen dager senere i Bagdad.

Vi hadde forsøkt å få et intervju i lang tid uten å lykkes. Nå hadde to norsk-irakere fra Oslo fikset det for oss, takket være deres gode kontakter.

Irak har i mange år ligget i verdenstoppen når det gjelder antall terrorangrep. I 2016 ble det gjennomført mer enn 3300 terrorangrep i landet. 12000 mennesker ble drept. Hovedstaden Bagdad har vært spesielt utsatt for svært utspekulerte angrep med mange dødsofre. Den farlige sikkerhetssituasjonen for utenlandske borgere, og spesielt journalister, er en viktig årsak til at TV 2 ikke har vært i Bagdad på mer enn ti år.

Reporter Kadafi Zaman og fotograf Tom Rune røyker vannpipe og drikker lemonade. Foto: Kadafi Zaman/TV 2

Etter nøye sikkerhetsvurderinger sa sjefene ja til å reise til Irak. Jeg må innrømme at det første jeg og kollega Tom Rune Orset fant frem var skuddsikre vester, førstehjelpsutstyr og satellitt-trackere som kunne vise våre bevegelser til enhver tid. Jeg så for meg Bagdad som en utbombet by med masse kratere og snikskyttere. Det hadde tross alt vært krig i Irak i nesten 40 år. Først Irak-Iran krigen. Så første Gulfkrig. Så krig med USA etterfulgt av amerikansk invasjon. Og så sekterisk vold mellom sjia- og sunnimuslimer før en flere år lang krig mot terrorgruppa Islamsk Stat.

Derfor så jeg for meg en by i ruiner med masse soldater, høye betongmurer og primitive markeder og basarer. Og folketomme gater på kveldstid. Kall det gjerne fordommer, men det er det jeg trodde før avreise. Min kunnskap om Bagdad er stort sett hentet fra terrorpregede nyhetssendinger og amerikanske spionfilmer.

En viktig årsak til at TV 2 ikke har vært i Bagdad på mer enn ti år. Kadafi Zaman

Invitert av statsministeren i Irak

Det er sunt å bli konfrontert med fordommene sine. Det er faktisk befriende å reise til steder som bryter veldig med oppfatningen man har om dem. Noen steder er akkurat slik man har forestilt seg. New York og London er like kule som man tror. Samme med Roma og Paris. Akkurat så historiske og romantiske som vi venter oss. Bangkok er også slik de fleste tror. Kaotisk, men spennende. Og Murmansk er slik det høres ut som. En av verdens tristeste byer. Men Bagdad er ikke slik mange av oss innbiller oss.

Mens IS kontrollerte en tredel av Irak var gatene folketomme på kvelden. Slik er det ikke lenger. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Vi fikk pressevisum fordi vi hadde en invitasjon fra statsminister Haider el-Abadi. På flyplassen i Bagdad sto det to menn med dress og ventet på oss. De var fra protokollavdelingen til statsministerens kontor. Den ene tok passene våre og gikk til immigrasjonen. Den andre førte meg ut til en ventende svart Mercedes. Vi kjørte ut til flyet. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne hente ut bagasjen før den kom på rullebåndet. Artig opplevelse, spesielt fordi det ikke gikk særlig raskt. Bagene våre var i siste containeren ut av flyet. Og da hadde jeg gjennomsøkt alle de andre.

Etter å ha fått bagasjen, ble vi geleidet inn i en svær svart Chevrolet. Pansret og skuddsikker. Sjåføren kjørte ut av flyplassen og inn i det som heter Green Zone. Vi måtte passere åtte sjekkposter. Den siste var kontrollert av amerikanerne. Ambassaden deres ligger i Green Zone. Siden vi skulle intervjue statsministeren ble vi kjørt til hans gjestehotell. Et fantastisk bygg. Fem stjerners luksus. De eneste gjestene på stedet var kollega Tom Rune og meg. Det var ganske absurd egentlig. Vi fikk intervjue statsministeren i et av diktatoren Saddam Husseins gamle palass. Bygget blir brukt av den irakiske regjeringen nå.

Vel fremme i den norske leiren Camp Midgard, møtte jeg nye fordommer i døra. Kadafi Zaman

Neste dag besøkte vi norske soldater i Anbar-ørkenen. Det er provinsen som grenser til Syria og hvor IS-celler fortsatt har en tilstedeværelse. Dit var det ikke så lett å dra med bil. Det ordnet seg da Iraq Air Force tilbød oss skyss, etter at statsministeren ba de om det. De spurte til og med når vi skulle bli hentet. Klokken 17 sa vi høflig. Vel fremme i den norske leiren Camp Midgard, møtte jeg nye fordommer i døra. Jeg trodde før avreise at det stort sett ville være mannlige soldater i Irak. Der tok jeg grundig feil. Av 60 norske soldater som hjelper irakerne i krigen mot IS var 20 kvinner. Det var utrolig kult å se!

TV 2 møter et irakisk Death Metal band på gata i Bagdad. De er fan av norske musikere. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Etter å ha møtt statsministeren og norske soldater ville vi se hverdagslivet i Bagdad. Byen er ingen turistby for utenlandske borgere. I hvert fall ikke for de som er veldig lyse i huden. Fotografkollega Tom Rune var den eneste vestlige utseende mannen jeg så gå rundt i gatene. 187 cm høy med lys lugg og TV 2 kamera var han godt synlig. Av frykt for at noe skulle skje med oss, fikk vi politieskorte av irakiske myndigheter. I praksis betydde det at vi kunne dra hvor vi ville og snakke med hvem vi ville, men bevæpnet og sivilt politi passet på at ikke noe skjedde med oss.

Det er første gang jeg har reist til et land med et så stort sikkerhetsopplegg. Og det er jeg takknemlig for. På grunn av den enorme sikkerheten kunne vi gå ut og se livet i Bagdad med egne øyne. Hadde vi ikke hatt det, ville ikke sjefene i TV2 ha latt oss gå ut på egenhånd. Det var en fascinerende blanding av mennesker ute i gatene. Vi så kvinner med skjørt og kjole og vi så kvinner med nikab og hijab. Menn med shorts, menn med tradisjonelle arabiske drakter og menn med pønkesveis. Et utrolig mangfold av stiler og mote. Alt side om side.

Utenfor et kjøpesenter i en av byens finere bydeler spurte vi fire unge menn om livet i Bagdad. De fortalte at alt var mye bedre etter at terrorgruppa IS var bekjempet. Hvorfor? Fordi nå kunne de endelig spille musikken sin igjen. De drev nemlig med Death Metal.

Og jammen kunne de navnet på norske band på rams. Det kunne ikke jeg.

TV 2 fikk ekslusivt intervju med statsministeren av Irak, Haider el-Abadi, i Bagdad. Foto: Kadafi Zaman/TV 2

Selv om man har vært mange steder i Midtøsten, er det lett å glemme at Irak er et veldig rikt land. De pumper opp og har masse olje. Problemet er den skjeve fordelingen av rikdommen og massive korrupsjonen. Vi ble overrasket over hvor fint det var i store deler av byen. Standarden på biler var også overraskende bra. Middag for fire personer på en av de bedre restaurantene kostet 1500 kroner. På en av de mer populære konditoriene kostet kaken «Bakhlawa» rundt 300 kroner kiloen.

Situasjonen og prisene er selvsagt helt annerledes i de fattige bydelene i Bagdad. Vi så kun en brøkdel av byen, men de vi snakket med fortalte at situasjonen var mye bedre sammenlignet med noen få år tilbake. Da turde ikke folk gå ut på kveldstid. Kidnappingsfare, portforbud og terror var hverdagen. I 2018 har det vært svært få terrorangrep i Bagdad. Det siste store angrepet var for ni måneder siden. Det er årsaken til at man nå kan se et yrende folkeliv i gatene. Med en bedre sikkerhetssituasjon håper folk på bedring av infrastrukturen, flere investeringer og lysere økonomiske tider.

Så får vi se hva fremtiden vil bringe. For selv om situasjonen akkurat nå er bra kan det fort bli eksplosivt. Irak er i en spagat som følge av konflikten mellom USA og nabolandet Iran. Frykten for at terrorgruppa Islamsk Stat skal gjenoppstå i en eller annen form er i høyeste grad tilstede. I tillegg kommer den mangeårige spente sekteriske situasjonen mellom shiaer og sunnier. Mye kan gå galt i et utrolig rikt og vakkert land. Jeg håper ikke det skjer. Det irakiske folket fortjener å endelig få fred og forsoning i landet.

​