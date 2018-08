Se Leicester mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 13.

Målvakt Alisson Becker har hatt en fantastisk start på sin Liverpool-karriere. Han har null baklengs på tre kamper.

Holder brasilianeren nullen mot Leicester lørdag, blir han bare den fjerde i Premier League-historien til ikke å slippe inn mål på sine fire første kamper. Alex Manninger i Arsenal har rekorden med seks kamper.

Mot Brighton imponerte han også med en vågal chip i kamp med Anthony Knockaert.

Alisson sier til TV 2 at han ble litt overrasket da han så situasjonen etter kampen.

– Da jeg så det på TV, så jeg jo at manøveren har et element av galskap. Men det er noe av det som karakteriserer meg.

– Jeg har alltid elsket å kunne bruke beina i samtlige lag jeg har spilt for. Helt siden jeg var junior i Sport Club Internacional. Det er slik den brasilianske spillestilen er, å være kreativ på banen.

Hyller manageren

Etter fadesene til Loris Karius i forrige sesongs Champions League, har nå Alisson gjenopprettet tryggheten mellom stengene for Liverpool

– Det føles veldig bra. Resultatene som vi har så langt er bra. Det viktigste er seirene, og hvordan vi har prestert. Å holde nullen gjør at arbeidet vi gjør ser bra ut.

Og 25-åringen lovpriser manager Jürgen Klopp.

– Jeg er veldig komfortabel her. Klubben er virkelig som en familie. Og det er 100 prosent Klopps fortjeneste. Han får oss til å slappe av og bare fokusere på det vi virkelig elsker; å spille fotball.

– På banen krever han full konsentrasjon. Men han er også den som deler ut klemmer etter kamp. Han smiler alltid. Men når det er alvor - så er det alvor. Det liker jeg veldig godt.

Ikke alle involveringene til Alisson mot Brighton var like grasiøse som den omtalte chip’en.

Alissons forbilde

Men brasilianeren hevder at han også kan måke ballen langt av gårde når det kreves.

– Jeg fortsetter å være konsentrert og fokusert, for jeg vet at eventuelle personlige feil kan koste dyrt. Så om jeg trenger å måke ballen opp på tribunen, kan jeg gjøre det også. Om jeg trenger å drible, så gjør jeg dét. Men jeg setter alltid laget først. Jeg ville aldri gjort noe bare for å vise hva jeg kan.

Foran lørdagens bortemøte med Leicester er Alisson klar på hvem som har vært den viktigste personen i hans karriere:

– Det er min bror, som også er målvakt. Han var alltid en stor inspirasjon for meg. Han er mitt idol - både som person og målvakt. Jeg har han å takke for alt i livet.

Storebror Muriel er altså helten. Men å holde nullen for Liverpool; det kan bare lillebror, og bare bare han…​