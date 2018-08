– Jeg har skaffet både festivaldo og ekstra vaffeljern. Det kommer flere artister og det blir lagt vekt på den gode samtalen, sier Else Kåss Furuseth til Linn Wiik i TV 2-programmet SNAKK.

Sigrid Bonde Tusvik, Eva Weel Skram og Morten Ramm er blant gjestene som kommer på besøk.



Anledningen er verdensdagen for forebygging av selvmord 10. september.

Mistet mor og bror

Else Kåss Furuseth har selv mistet både moren og broren sin til selvmord. Nå er 37-åringen like gammel som moren var da hun tok livet sitt.

– Det er jo på mange måter mystisk når noen blir borte på den måten, fordi man som regel ikke får svar på hvorfor, sier hun til programleder Linn Wiik. Nå slår hun et slag for åpenhet rundt tematikken. Det er nemlig fremdeles tabu å snakke om selvmord. Det til tross for at 600 personer tok livet sitt i fjor, fire ganger flere enn de som dør i trafikken. Nå har komikeren laget en tv-serie om selvmord. Hun har pratet med fagfolk, pårørende og overlevende for å finne ut av hvem som tar livet sitt, og hvorfor de gjør det. Og hvordan man kan snakke mer og bedre med hverandre.

Tupperware i begravelse

– Det er i overkant ambisiøst å si at målet med denne serien er å redusere antall selvmord i Norge. Men jeg håper at den kan få folk til å snakke mer åpent om et tema som er veldig hysj-hysj, selv om det berører veldig mange av oss, sier hun.

– Er det følelser du har rundt dette som det har vært for vanskelig å tulle med?

– Nei. Men det er ikke alt som er morsomt. Det er jo ikke morsomt når noen dør. Men når man opplever noe sånt blir man kanskje ekstra glad når noen får deg til å le. I begravelsen til broren min, så var det en av gjestene som tilbød meg å begynne med Tupperware. Vedkommende snakket varmt og inderlig om disse oppbevaringsboksene. Det er morsomt – fordi det er så absurd, sier Else til Linn Wiik.

Redd hvis ikke pappa svarer

Nå er det henne, søsteren Cecilie og pappa Kristian igjen.

– Vi har blitt nærmere hverandre. Fordi vi blir tvunget til å snakke om det vanskelige. Og så har vi blitt mer bekymret. Hvis jeg for eksempel ringer pappa, og han ikke svarer, da blir jeg redd. Og et mareritt å være sammen med. Da ringer og ringer jeg til han svarer.

Nå rydder hun altså opp i leiligheten for å gjøre plass til folk som har det vanskelig – eller kjenner noen som har det vanskelig.

– Mitt hovedpoeng på denne viktige dagen er at du er ikke alene. Der det er hjerterom, er det husrom! Ta med en venn og kom!