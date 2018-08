Sarpsborg 08, Rosenborg og Molde har gjennom sine resultater i Europaliga-kvaliken bidratt til at Norge avanserer kraftig på UEFAs koeffisient-rankingliste. Faktisk er det bare Serbia som har et høyere poengsnitt enn de norske lagene i europacupene denne høsten.

Se oversikten her

Dette vil selvsagt endre seg når de store lagene i de store ligaene spiller gruppespill i Europaligaen og Champions League, men suksessen kan vise seg å bli gull verdt på sikt.

Norge var ranket som nummer 29 før denne europaliga-sesongen. Nå er Norge nummer 24 med en UEFA-koeffisient på 18.950, hakk i hæl på Sverige (19.150), Polen (19.250), Skottland (19.375) og Hviterussland (19.875).

Se hele listen her

UEFA-rankingen tar hensyn til norske resultater i Europa de siste fem sesongene.

Først når man er blant de 15 beste nasjonene vil man merke en vesentlig endring. Da vil Norge få to lag inn i 3. kvalikrunde i Champions League og tre lag inn i Europaliga-kvaliken (cupvinner og 3. plass i Eliteserien går rett til 3. kvalikrunde i Europaligaen, mens 4. plass i Eliteserien går inn i 2. kvalikrunde).

Tidligere var det slik at de 12 beste nasjonene fikk direkteplass til gruppespillet i Champions League. Fra Champions League-sesongen 2019/20 vil kun de ti beste nasjonene få direkteplass.​ Det gjør at Norge trolig kan glemme en direkteplass i overskuelig fremtid.

Får 5,5 millioner kroner per seier

​Denne sesongen har Norge en gjennomsnittskoeffisient på 4.125 (16,5 poeng delt på fire lag). Til tross for at Lillestrøm drar snittet kraftig ned er 2018/19-sesongen allerede den nest beste sesongen Norge har hatt i europacup-sammenheng de siste fem årene.

Norges koeffisient vil stige for hvert poeng Rosenborg og Sarpsborg sanker i løpet av gruppespillet. Hver gruppespillseier i Europa gir to poeng. Uavgjort gir ett poeng. I praksis vil Norges totale UEFA-koeffisient (akkurat nå 18.950) øke med 0.500 per gruppespillseier og 0.250 per uavgjort i gruppespillet). Sveits, som ligger på den magiske 15. plassen akkurat nå, har en UEFA-koeffisient på 24.900.

Med maks klaff kan Norge passere Sverige, Polen, Skottland, Hviterussland (om Bate Borisov svikter) og Serbia (dersom Røde Stjerne blir sist i sin Champions League-gruppe med 0 poeng) og ligge på 19. plass etter denne sesongen.

Sarpsborg 08 havnet i gruppe med Genk, Besiktas og Malmö. Det bør gi flere muligheter til å ta poeng. Oppgjørene mot Malmö, som er Sveriges eneste gjenværende lag i europacupene, blir svært viktig for å passere Sverige på rankingen. Rosenborg møter Celtic, Red Bull Salzburg og RB Leipzig. Også trønderne bør ha gode muligheter til å kapre verdifulle poeng for å bedre den norske UEFA-koeffisienten. Spesielt duellen med Celtic og Skottland kan bli spennende å følge. Rosenborg bør helst plukke flere poeng enn skottene for at Norge skal passere Skottland på rankingen.

Poeng i Europaligaen gir også klingende mynt i kassen. For hver seier i gruppespillet i Europaligaen renner 5,5 millioner kroner inn på konto. For hver uavgjort utbetales 1,85 millioner kroner. Sarpsborg 08 og RBK fikk 28,5 millioner kroner for å kvalifisere seg til gruppespillet.

Får svi for tidligere Europaliga-fiaskoer

​Dessverre vil den forferdelige 2016/17-sesongen (1.375) vil ri Norge som en mare til 2022-sesongen er over. Den svake 2014/15-sesongen (2.200) ødelegger mye for Norges ranking det neste året før den forsvinner ut av systemet.

Dersom Norge ender på en plassering mellom 18 og 24 (som er svært sannsynlig) vil cupvinneren slippe å spille første kvalikrunde til Europaligaen sommeren 2020, gitt at det ikke gjøres vesentlige endringer i turnerings-formatet.​