Heming-løper Stian Grastvei innså at han aldri ville bli best i sporet hvis han ikke delte hemmeligheten han bar på.

I mange år var han livredd for å bli avvist hvis han stod frem som homofil.

– Perioden gjennom oppveksten var veldig tøff. I ti år var jeg misfornøyd med å være meg selv, sa han i torsdagens God morgen Norge.

– Selv om jeg presterte veldig bra på mange arenaer, så var jeg veldig tydelig på at jeg ikke var verdt noen ting.

– Det spiste meg opp

Han forteller åpenhjertig at han på den tiden var usikker på om han ville få oppleve 20-årene.

Men for noen få måneder siden trosset 22-åringen frykten.

– Jeg kom til det punktet der jeg fant ut at jeg aldri ville blitt en god skiløper hvis jeg holdt det inne. Det kostet utrolig mye krefter å holde det inne. Det spiste meg opp, forteller han åpenhjertig.

– Det var enten det eller å ta kvelden. Og det var jeg ikke interessert i.

Overveldet

Grastveit fortalte først om legningen til sine aller nærmeste, og deretter til lagkameratene i Heming IL.

– Det er veldig spesielt når du gjennom så mange år har gjort deg opp en tanke om hvordan det kom til å bli. Jeg var sikker på at alle ville ta avstand og at ingen ville like meg lenger.

Men responsen var overveldende. Han forteller at både familie, venner og klubben har vært helt fantastiske.

– Du sitter i så mange år og tenker så lite om deg selv. Plutselig, den dagen du velger å fortelle om det i sosiale medier, skjønner du hvor fine folk er. Jeg gråt i en time alene for meg selv.

– Mangler mannlige rollemodeller

Nå vil han hjelpe frem de neste som går igjennom samme prosess.

– Jeg hadde satt veldig pris på om noen sto frem i media slik jeg nå har gjort, mens jeg var i skapet. Jeg tror at uansett hvor mange kurs og seminarer man holder i idretten, så trenger utøvere som sier at det går helt fint.

Han mener det mangler mannlige åpne rollemodeller i idretten. 22-åringen innrømmer at den største feilen han selv gjorde var å ikke prate med noen.

– Jeg har fått veldig mange meldinger av idrettsutøvere. Noen som allerede har stått frem, og noen som kommer til å stå frem om kanskje ikke så lenge. Det er de tilbakemeldingene som betyr noe for min del.

– Det å åpne seg for en lege eller noen med taushetsplikt, eller om det er familie eller venner – det tror jeg er viktig for å ventilere seg og sette i gang prosessen tidlig.

Nå drømmer han om å gå først i mål i et mesterskap med både det norske flagget og regnbueflagget i hånden.