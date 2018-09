Kritisk til russisk reklame om babygaranti

Hans Ivar Hanevik er overlege og gynekolog ved den offentlige fertilitetsklinikken på Sykehuset Telemark i Porsgrunn. På laboratoriet her har det siden 2002 blitt til flere tusen norske babyer. Men ikke alle klarer å bli gravide selv med hjelp.

TV 2 har fortalt om hvordan utenlandske klinikker kommer til Norge flere ganger i året for å informere om sine tjenester og tilby norske pasienter behandling blant annet i Russland.

Dr. Olga Zaytseff tilbyr blant annet babygaranti og persontilpasset behandling til sine pasienter.

Hanevik er svært kritisk til hvordan de utenlandske klinikkene driver markedsføring ved å holde foredrag og konsultasjoner i Norge.

– Jeg syns at man ikke skal blande garantier inn i medisinsk behandling, sier han.

Strenge regler

I Norge er fertilitetsklinikker i både offentlig og privat sektor underlagt strenge lover og retningslinjer for hva de kan reklamere for. Ifølge legeforeningens etiske regelverk er det kun lov å reklamere for følgende:

virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon

praksistype, spesialitet og tittel

diagnostiske og terapeutiske metoder

priser

– Det vi driver med er ikke å selge sko eller enkle ting. Det er medisinsk behandling. Og det er der jeg syns det er vanskelig at russerne eller andre kan markedsføre og si det de vil, uten at det blir lagt bånd på dem, mens de norske klinikkene er underlagt en streng praksis på dette, sier Hanevik.

Han sier han ikke ønsker at det skal bli noe lettere for norske klinikker å markedsføre, men at det er den manglende kontrollen ved de utenlandske som er problemet.

– Her er det sannsynligheter og her er det risiko, og det er det vi må forholde oss til. Ikke den kommersielle biten som går på å garantere et utfall av en behandling.

Kan ha noe å lære

At stadig flere nordmenn velger å reiser til utlandet for å få hjelp er noe de norske fertilitetslegene tar til etterretning. Hanevik innrømmer også at de kan ha noe å lære av hvordan de utenlandske klinikkene jobber.

– De tilbyr sannsynligvis noe som våre pasienter ønsker seg mer av. Det kan kanskje være personlig oppfølging, det kan være tid. Det kan være det vi et stadig mer presset helsevesen har lite av, sier Hanevik.

Ber myndighetene klargjøre

Hans Ivar Hanevik ber nå myndighetene klargjøre om de utenlandske klinikkene har lov til å drive denne formen for markedsføring i Norge.

– Jeg syns vi må klargjøre om de har lov. Dette foregår på norsk jord. Det er ikke norsk helsepersonell slik jeg forstår det, men de er helt klart rettet mot norske pasienter. Og det er et paradoks. At norske pasienter kan få markedsføring fra russiske klinikker og ikke fra norske klinikker.