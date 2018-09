Mattilsynet ga nylig Namsskogan Familiepark lov til å la jakthunder trene på jakt av bjørn som er fanget. Dette har pågått i fem år, og parken fikk ny tillatelse den 23. august.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener det hele er brudd på loven.

– Dette er alvorlig, fordi rovdyrene som allerede er i fangenskap blir utsatt for unødvendig lidelse og stress, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Treningen av hundene foregår ved at hundene får lov til å øve på jakt av dyrene som er bak gjerder. Hundene må holde seg utenfor gjerdet, men det hjelper ikke, mener NOAH.

– Jakthunder trener på bjørnejakt, og dette stresser selvsagt bjørnene. Selv om hundene ikke er inne sammen med bjørnene som er i fangenskap, befinner de seg rett utenfor gjerdet. Formålet er å trene på jaging av bjørnene, noe som selvsagt stresser dem, forklarer Martinsen.

– Usaklig

NOAH mener tillatelsen bryter med dyrevelferdsloven paragraf tre, som omhandler fremvisning av dyr.

«Dyrene skal ikke skremmes, skades eller utsettes for unødvendige påkjenninger eller belastninger» .

Namsskogan Familiepark, med sine tre brunbjørner i parken, mener slik trening ikke utgjør noen påkjenning for bjørnene.

– Dette er ingen saklig kritikk. Bjørnene våre blir ikke stresset av dette, og det er tydelig at NOAH ikke vet hvordan slik trening foregår. Bjørnen har mulighet til å ikke oppholde seg ved gjerdet, sier Sarah Chirico, driftssjef i Namsskogan Familiepark.

Mattilsynet mener heller ikke at denne typen trening gjør at bjørnene blir mer stresset eller utsettes for lidelse.

– Vi har gitt en slik tillatelse med enkelte begrensinger til hvordan slik jakttrening skal pågå, med den hensikten å sikre bjørnens velferd, sier John Erik Falch, avdelingsleder ved Mattilsynet i Namdal.

– Alle bjørner er individuelle

Tidligere var slik trening av jakthunder lov ved Bjørneparken i Flå. Av hensyn til bjørnene, stoppet de med dette tidligere i år.

– Vi har valgt å avslutte dette av to grunner. Vi skal definitivt ikke bli knyttet til jakt av disse flotte dyrene. I tillegg ser vi at det helt klart er noen bjørner som blir utsatt for unødvendig påkjenning med slik aktivitet, sier Kees Oscar Ekeli, direktør for Bjørneparken i Flå.

Ekeli påpeker at alle bjørner er individuelle, og at de reagerer svært ulikt.

– Vi har for eksempel en binne i parken, som hadde blitt kjempestresset av slik aktivitet. Samtidig har vi noen bjørner som tar det mer med ro, forklarer Ekeli.