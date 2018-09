– Det er jo urovekkende tall at fire av ti blir distrahert. Blant de yngste sjåførene er det halvparten som svarer at skjermen i bilen tar bort oppmerksomheten fra kjøringen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige, til TV 2.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI for Gjensidige, som hevder det er første gang distraksjoner fra interaktive skjermer er kartlagt.

Selskapet mener berøringsskjermer føyer seg inn i rekken av andre distraksjoner i trafikken, som selfier bak rattet og mobilbruk.

– Ny teknologi som store skjermer i bilene gir mange muligheter, men også trafikksikkerhetsmessige utfordringer. Vi er alvorlig bekymret for utviklingen og vi vet at det fører til ulykker, sier Rysstad.

Han gir følgende bilde på hvor farlige det kan være:

– Hvis du kjører i 80 km/t, vil bilen ha beveget seg 66 meter i løpet av tre sekunder. Det sier seg selv at det kan skje mye på den avstanden. Vi håper at flest mulig har et bevisst forhold til det og ikke lar seg friste til å la skjermen få hovedfokus.

Gir kommandoer

I Ålesund har Else Andersen nettopp kjøpt seg ny Mercedes og teknologi og stor skjerm ble avgjørende for hennes valg av bil.

– Det at jeg kan bruke funksjonene i bilen uten å flytte blikket må være det aller beste for trafikksikkerheten. Jeg kan be bilen skru opp temperaturen, skifte radiokanal eller ringe opp den jeg ber om, forteller Andersen.

TRAFIKKSIKKER: Else Andersen snakker til bilen for å få utført kommandoer og unngår dermed å taste på skjermen. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Hun mener stor skjerm ikke tar oppmerksomheten vekk fra kjøringen.

– Jeg snakker til bilen og gir den kommandoer uten å flytte blikket fra veien. Jeg opplever det som trafikksikkert, sier hun til TV 2.

Samtidig forstår hun at store skjermer kan stjele sjåførens oppmerksomhet.

– Jeg tror alt du gjør utenom å bare kjøre kan distrahere deg. Men når man oppholder seg lenge i bilen og har behov for å ringe, høre på radio eller foreta justeringer mens man kjører, kan jeg ikke jeg se at det er noe annet som er så bra på markedet så dette her. Skjermen er stor, den er nær ruta og på den måten flytter jeg ikke oppmerksomheten unna trafikkbildet, sier Andersen.

Avkorting

Gjensidige hyller ny teknologi, samtidig som de mener at den stiller nye krav til bilistene.

– Man må ikke bruke teknologien til å bli fristet til å ha ansiktet og øynene planet i skjermen og ha oppmerksomheten et annet sted enn på veien, sier Rysstad og legger til:

– Dessverre har bilkjøring blitt et fristed der man ikke kobler ut bruk av skjermer, mobil, nettbrett og annet. Det er en urovekkende utvikling, som befestes av den nye kunnskapen i undersøkelsen.

Ifølge forsikringsselskapet er det store mørketall når det gjelder skjermbruk i trafikken.

– Det skjer nestenulykker hver eneste dag. De fleste vil ikke innrømme at de satt med hodet i touch-screen eller i mobilen når det smeller. Klarer vi å dokumentere at dette er en medvirkende årsak til ulykken vil det definitivt få konsekvenser. Da vil man få en kraftig reduksjon i erstatningen som virkelig vil merkes, advarer Rysstad og Gjensidige.

ADVARER: Bjarne Rysstad i Gjensidige ber bilistene holde øynene på veien og ikke på skjermen. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2.

Tror tallene er høyere

Tallene overrasker ikke politiet, som forteller at dette er en sak de tar på største alvor. Atle Olav Heradstveit, politioverbetjent og seksjonsleder ved trafikkseksjonen i Bergen sentrum, er enig med Bjarne Rysstad i at det kan være mye underrapportering.

– Jeg tror faktisk tallene kan være enda høyere enn det som kommer frem i denne undersøkelsen, sier han.

Politiet er bekymret over skjermbruk i bil, som opptar kapasitet man heller kunne brukt til å følge med på trafikkbildet.

Heradstveit understreker at hjelpemidler i bilen er kjærkomment, det være seg kart, informasjon eller hjelpemidler som bidrar til å holde tilstrekkelig avstand til bilen forran, eller til å holde bilen i riktig kjørefelt.

– Men det må ikke bli slik at disse hjelpemidlene gjør at vi blir mindre konsentrerte i forhold til trafikkbildet som er på veien, påpeker han.

Må man absolutt vende oppmerksomheten mot en skjerm, bør man ifølge Heradstveit stanse bilen først.

– Hvis du absolutt skal undersøke noe, så går det an å kjøre inn til siden og gjøre undersøkelsen der, det er det tryggeste og beste, sier han.

Og er du av dem som sjekker skjermen eller mobilen når du venter på tur i et lyskryss, kan lovens lange arm opplyse at det ikke er godt nok.

– Stopp på rødt lys er en trafikal stans, og man har ikke anledning til å bruke mobiltelefon selv om man venter på grønt lys. Det er bare å vente.