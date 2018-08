Hoksrud inn som landbruksminister: – Blir spennende å kjøre traktor

– Det gir meg også en mulighet til å ta tilbake ordførerstolen i Os og satse inn mot kommunevalget neste år, før han med glimt i øyet la til at lokalpolitikken er det grunnleggende i demokratiet.

Belastning på familien

Søviknes har hatt sitt embete i rikspolitikken i omlag 20 måneder. Han forteller at han i utgangspunktet planla å bli værende lengre enn som så.

– Men det er krevende å få kabalen til å gå opp på hjemmebane, sa han.

Statsministeren la til at hun mener man undervurderer belastningen det er med en så krevende jobb, og samtidig ha familie utenfor Oslo.

Hun fortalte at flere statsråder som har gått av, også mannlige, har hatt dette som en av hovedgrunnene.

– Det blir også for krevende for den andre parten. Politikk er ikke ni til fire, det er heller ikke fem dager i uken. Politikk er syv dager i uken, ofte 24 timer i døgnet og veldig uforutsigbart, sa hun.

Gjenåpner etterforskning

Torsdag ble det kjent at riksadvokaten kan komme til å åpne en ny etterforskning mot Søviknes. Det er i forbindelse med saken som skjedde i 2000, da han gikk av som nestleder i Frp etter å ha hatt seksuell omgang med en 16-åring på FpUs landsmøte.

Onsdag ettermiddag ble Søviknes kjent med at en begjæring om en ny etterforskning av saken er på vei til Riksadvokaten.

– Jeg forholder meg til at vi får en avklaring derfra i løpet av en måneds tid, sa Søviknes.

På pressekonferansen fredag avviste Søviknes at dette har noe å gjøre med at han forlater regjeringen.

Statsminister Erna Solberg takket fredag for arbeidet til avtroppende olje- og energiminister ,Terje Søviknes Foto: Åserud, Lise/NTB Scanpix

– Det har ikke hatt noen betydning. Denne saken har vi jo kjent lenge, sa han, før han understreket at det som skjedde på FpU sitt landsmøte i 2000, ikke burde ha skjedd.

Samtidig understreket statsministeren at regjeringsskiftet har vært under arbeid siden tidligere i sommer, og at det dermed ikke har noe å si for at Søviknes går av.

– Det som skjedde på onsdag har ingenting å si for dette, så raskt klarer vi heller ikke å få til ting. Dette har vært ønsker som har ligget på bordet en grunn, sa hun.

Flytter til USA

Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister for å følge sin kone, Tone Solvik-Olsen, til USA, hvor hun har fått en legejobb på et barnesykehus. Torsdag understreket han overfor TV 2 at dette ikke betyr at han gir seg med politikken.

– Jeg er engasjert i politikk fordi jeg tror på gode løsninger, og jeg kommer til å engasjere meg i Frp også fremover, sa han videre.

Under pressekonferansen fredag takket Erna Solberg Solvik for han bidrag til regjeringen.

– Jeg ser frem til å fortsette å samarbeide med deg i fremtiden, sa statsministeren vendt mot Solvik-Olsen, og forklarte at hun har stor forståelse for at han nå flytter på seg.​

Bekreftet nye roller

Videre på pressekonferansen bekreftet statsministeren at Jon Georg Dale blir ny samferdselsminister.

– De siste årene har han jobbet tett med næringen i oppfølgingen av krisen som har rammet deler av norsk jordbruk etter en sommer med varme og tørke, sa Solberg om Dales innsats som landbruksminister.

Bård Hoksrud blir ny landbruksminister, bekreftet Solberg videre.

– Jeg vet at bård kommer til å bringe humør og glede til regjeringen og dens arbeid, sa statsministeren før hun bekreftet at Kjell-Børge Freiberg kommer inn som olje- og engeriminister.