Politiet gikk til aksjon i en bolig den 22. august, hvor de trodde han befant seg. Det gjorde han ikke, og rømlingen ser ut til å ta det hele med et smil.

Den ettersøkte 22-åringen valgte i etterkant av den mislykkede aksjonen å rette et lite skyts mot politiet. For to dager siden endret han nemlig profilbildet sitt på Facebook, skriver NRK.

«Fuck the police»

På det nye bildet er det to gamle damer, som står oppreist foran en benk med en plakat med påskriften «Fuck the police».

– Har politiet fått med seg bilde han har lagt ut på Facebook?

– Ingen kommentar, svarer Jan Mesland, etterforskningsleder i Agder politidistrikt til TV 2.

Kollega og etterforskningsleder i samme politidistrikt, Petter Sandell, har imidlertid sagt til NRK at politiet er klar over håningen.

– Folk på politihuset her har fått med seg den beskjeden, ja, sier Sandell til NRK.

Politiet bekrefter til TV 2 at han fortsatt er på frifot.

– Han er fremdeles etterlyst. Vi ber om at han melder seg selv, noe han foreløpig ikke gjort, sier Mesland.

Voldtektsdømt

Han har tidligere blitt dømt for nesten hundre forhold. Inkludert en dom på 7,5 år hvor han var hovedmannen bak en grov gruppevoldtekt av en mann.

Ifølge Fædrelandsvennen var han del av «barnevernsbanden». TV 2 skrev tidligere om en ungdomsgjeng som skapte frykt blant bussjåfører etter å ha ranet en rekke bussjåfører og banker.

For å komme seg vekk fra Bastøy fengsel, som ligger på en øy utenfor Horten, valgte mannen å stjele fengslets aluminiumsbåt.

Fanger på slutten av soningstiden blir ofte sendt Bastøy lavsikkerhetsfengsel med formålet om å gjøre de insatte klar til å vende tilbake til samfunnet.