Søndag 9. september er det dags for at svenskene strømmer til valgurnene. Utfallet vil bestemme fordelingen av setene i Riksdagen, Sveriges nasjonalforsamling, som tilsvarer Stortinget i Norge.​

Med med bare dager igjen før valget går av stabelen, er det fortsatt helt åpent hvem som vil ende med å danne regjering.

I målinger er det Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna og Moderaterna som skiller seg ut.

Det ser ut til at det vil bli så jevnt, at de vil måtte fintelle alle stemmene, de såkalte «onsdagsrösterna», når de tre dager etter valget teller stemmene på nytt.​

Disse kniver i tet

Mens vi i Norge har to politiske blokker, en rødgrønn og en ikke-sosialistisk, har Sverige i realiteten tre blokker i de rødgrønne, den borgerlige Alliansen og Sverigedemokraterna.

Dette er blokkene i svensk politikk: Venstresiden (De rødgrønne): Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna og Vänsterpartiet.

Lørdag kveld er den rødgrønne blokken litt større enn den borgerlige blokken på TV 2 sitt gjennomsnitt av de siste meningsmålingene. Forskjellen er derimot ikke større enn at det er fullt mulig for de borgerlige å gå forbi de rødgrønne i løpet av uken.

Dette er de tre største partiene, fra hver sin blokk, som kjemper om stemmene til det svenske folk:

Socialdemokraterna (S)

Partiet ledes av Stefan Löfven, som har vært statsminister siden 2014. De ble første gang representert i Riksdagen i 1896 og er ifølge Store Norske Leksikon, Nordens største parti. Nå ligger de derimot an til å gjøre sitt dårligste valg noen sinne.

Et dårlig valgresultat betyr allikevel ikke at Löfven sine dager som statsminister er talte. Hans hovedmotstander om statsministerjobben, Ulf Kristersson i Moderaterna, ser heller ikke ut til å gjøre et brakvalg.​

Moderata samlingspartiet (M)

Partiet til tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt. Moderaterna er søsterpartiet til norske Høyre og ledes i dag av Ulf Kristersson. Han er Stefan Löfvens hovedmotstander for statsministerjobben.

– Denne regjeringen burde aldri blitt bygget for fire år siden. Nå skal den avsluttes, sa han til TV 2 lørdag.

Partiet ønsker å stramme inn asylpolitikken. Konkurransen om å hanke inn velgere med grunnlag i denne saken er hard, men i motsetning til Sverigedemokraterna snakker Moderaterna også om integrering.

Sverigedemokraterna (SD)

Dette er den store jokeren i årets valg, med Jimmie Åkesson i spissen siden 2005.

SD anser seg selv som et sosialkonservativt og nasjonalistisk parti, med migrasjonspolitikk som hovedsak.

Sverige Demokraternas partileder Jimmie Åkesson. Foto: Pontus Lundahl/tt/NTB Scanpix

Sverigedemokraternas budskap om mindre innvandring, mer politi og bedre eldreomsorg har gått hjem hos svært mange. Fra å være et miniparti fikk SD 12,9 prosent oppslutning i 2014.​

Partiet blir av andre partier anklaget for å spre et fremmedfiendtlig og budskap, og ingen andre partier ønsker å samarbeide med dem. I et intervju med TV 2 har statsminister Stefan Löfven (S) advart ​mot Sverigedemokraterna. Partiet har ikke noe svar på hvordan man bygger et solidarisk samfunn, sa Löfven.

De øvrige partiene

Dette er de resterende partiene som har mandater i Riksdagen i dag.

Centerpartiet (C)

Partiet, som kalles Centern, har siden 2011 blitt ledet av Annie Lööf. Det ble stiftet for å fremme bøndenes interesser, og har tradisjonelt sett vært et søsterparti til det norske Senterpartiet.

I de senere år har svenske Centern derimot flyttet seg i en annen retning enn sin norske motpart, og oppfattes nå ifølge Store Norske Leksikon, som et borgerlig, liberalistisk sentrum/høyre-parti.

Kristdemokraterna (KD)

Partiet ledes av Ebba Busch Thor, og er ifølge Store Norske Leksikon et tradisjonelt, kristelig folkeparti i nordisk forstand.

KD gjorde sitt beste valg i 1998, da de fikk 11,8 prosent av stemmene, men siden den gang har oppslutningen minsket for hvert eneste valg. I 2014 fikk de 4,6 prosent av stemmene.

Liberalerna (L)

Jan Björklund har vært partiets leder siden 2007.

På sine nettsider skriver Liberalerna at de vil sørge for at Sverige ikke kantrer ned i venstresiden, ei eller på høyresiden «der ekstreme krefter truer åpenheten og vårt europeiske samarbeid».

Miljöpartiet de Gröna

På samme måte som sitt norske søsterparti, har Miljöpartiet de Gröna delt lederskap mellom det de kaller talspersoner. Talspersonene er Isabella Lövin og Gustav Fridolin.

Partiets hovedsaker er klima og en mer human flyktningpolitikk. Klima har blitt et valgkamptema etter sommerens skogbranner, skriver Aftenposten, og med det har partiet gått noe opp på målingene.

Vänsterpartiet (V)

Har blitt ledet av Jonas Sjöstedt siden 2012. Dette er partiet som befinner seg lengst ytterst på venstresiden, og kaller seg selv et sosialistisk og feministisk parti.