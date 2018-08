Poeng i fredagens bortekamp mot Slovakia er en forutsetning for at neste ukes hjemmemøte med Nederland skal bli en ren gruppefinale.

Poengløse Slovakia yppet seg virkelig mot giganten Nederland i forrige kamp, men TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen tror likevel at Norge gjør jobben som må til.

– Jeg føler meg ikke så bekymret. Vi skal være bedre, sier Gulbrandsen til TV 2.

Før kveldens kamp har Norge fire poeng opp til Nederland, men også én kamp mindre spilt. Det vil si at dersom Norge spiller uavgjort mot Slovakia i kveld, vil det fortsatt være mulig å gå forbi Nederland på innbyrdes oppgjør.

Slovakia ligger helt sist med null poeng og 16 minus i målforskjell. Men slovakene har likevel vist at de kan skremme også store lag. I juni holdt de på å ta med seg ett sensasjonelt poeng fra bortekampen mot Nederland, men Lieke Martens scoret 1-0-målet to minutter ut i overtiden.

– Det står mye på spill

​Landslagssjef Martin Sjögren er fornøyd med lagets oppladning til kampen.

– Det var et herlig trykk og bra «go» i jentene i dag og vi fikk virkelig kjenne nærheten til kampen. Den kjentes virkelig på treningen i dag, så jeg er veldig fornøyd. Jeg blir veldig overrasket om vi kommer ut i morgen (fredag, jou. anm) og ikke er påskrudd. Det kommer til å bli tøft og vi må vise oss fra vårt beste for å vinne kampen, men det har vi alle forutsetninger for å gjøre og vårt klare mål er jo å vinne, sier landslagssjefen til NFFs nettsider.

Også nøkkelspiller Caroline Graham Hansen, som har scoret seks mål så langt i kvaliken, har troen foran den viktige bortekampen.

– Det står mye på spill, men samtidig har vi vunnet alle matchene mot de antatt svakere lagene så langt, så vi må ta med oss den selvtilliten inn i matchen, sier Wolfsburg-spilleren til fotball.no.

– Har lært å gjøre det vanskeligere for motstanderen

​I hjemmemøtet med Slovakia vant Norge 6-1. Allerede etter 36 minutter hadde Norge scoret sine seks mål, og andreomgang ble en jevnere affære.

– Det ble litt jevnere utover i hjemmekampen. Slovakia har lært og gjort noen grep. Jeg forventer uansett en seier. Det sier seg selv. Ja, landskamp er alltid vanskelig, men dette er en kamp Norge må vinne, sier Gulbrandsen.

Slovakenes skremmeskudd mot Nederland tyder på at slovakene har funnet ut av ting defensivt.

– Det kan hende at de har lært å gjøre det vanskeligere for motstanderen. Men jeg forventer at Norge gjør jobben. Ja, det er kanskje vanskelig, men vi vet at vi er gode på dødballer og det finnes alltid masse muligheter til å score mål, sier den tidligere Norge-kapteinen.

Og nettopp det å score flere mål kan bli viktig for VM-sjansene. Det er kun gruppevinneren som blir direktekvalifisert til neste års VM, mens de fire beste toerne må ut i playoff. Før fredagens kamp er Norge på femteplass på toerlisten. Skottland, som er på plassen foran Norge, har en målforskjell som er ett mål bedre enn Norge.

– Denne kampen er veldig viktig generelt. Vi har heldigvis flere enkeltspillere som har vist at de scorer mye mål. Guro Reiten er ustoppelig i Toppserien.

LSK-spilleren står med 18 mål på 16 kamper i ligaen.

– Fellen er ofte at man undervurderer motstanderen i slike kamper, men det høres ikke ut som spillerne har gjort det. Denne kampen betyr såpass mye, sier Gulbrandsen, som selv har 183 landskamper.

– Jeg føler meg ikke så bekymret. Vi skal være bedre. De kan komme med en dårlig bane, hva som helst, men de utfordringene er kjente for de fleste. Alle har vært med på slike ting før. Uansett hva man møter, så bør dette være overkommelig. Slovakia kommer sikkert til å legge seg bakpå, men de fleste Norge-spillerne er vant til å spille mot slike lag, sier den tidligere landslagsspilleren.