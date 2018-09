I tillegg til reklame og sosiale medier mener eksperter at det enorme kroppspresset unge føler på i dag også skyldes hvordan kropp og kosthold blir snakket om i mange norske hjem.

– Barns kroppsidealer kommer stort sett fra foreldre, sier Finn Skårderud, psykiater og professor.

Han mener det er viktig å trå forsiktig og passe på hva man snakker med barna sine om.

– Man bør holde kjeft om utseende. En kan snakke om kropper på et medisinsk grunnlag, men ikke «det var fint» eller «det er stort» eller lignende, sier Skårderud.

I 2017 gikk politidirektoratet ut å sa til TV 2 at stadig flere unge bruker dopingmidler som en snarvei for å skaffe seg drømmekroppen.

TRIST: Det er veldig trist å se at vi har en generasjon som tenker at den ikke er bra nok, mener psykiater, professor og forfatter, Finn Skårderud. Foto: Roald, Berit

Skaper en motreaksjon

En undersøkelse viser at mellom 40 til 70 prosent av gutter og jenter er misfornøyd med egen kropp, og én av tre gutter innrømmer å bruke proteintilskudd fordi de ønsker å endre på kroppen sin.

Det forteller Jorunn Sundgodt-Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole, som også er enig at foreldre må bli mer bevisste når de snakke med ungene sine.

– Mange som har utviklet et problem sier at det er helt vanlig å sitte og snakke om dette ved middagsbordet, eller at foreldre kommenterer andres kropper.

Sundgodt-Borgen mener det ekstreme fokuset mange foreldre har på trening og det å spise sunt kan ha en uheldig innvirkning på de unge.

– Jeg tror mange foreldre må slutte å stresse med at det er så viktig å trene så og så mye, og hva en skal spise og ikke spise. Dette tror jeg heller kan skape en motreaksjon hos mange unge.

Inn i seksualundervisningen

Phillip André Charles i Unge Høyre, er også enig i at foreldre bør fokusere mindre på kropp og utseende. Han mener imidlertid også at temaet må inn i skolen for at spesielt gutter skal kunne bli mer komfortable med å snakke om det presset.

– Vi må reformere seksualundervisningen i skolen, få inn identitetsutvikling og generelt mer kritisk tenkning. Hvis vi ikke gir de unge noen verktøy for hvordan håndtere alt dette, så kan man heller ikke forvente at de snakker sammen om det.

– Mange unge gutter snakker altfor lite om kropppress fordi man er redd for å fremstå som svak, og da blir det et problem. Jeg tror det er viktig å vise hvor normalt det er å ikke være fornøyd, sier Charles.